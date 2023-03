Blockbuster-Battle

Tom Hanks und Meg Ryan stehen Tom Cruise und Annabelle Wallis sowie Tom Holland und Zendaya gegenüber. Kann sich der Rom-Com-Klassiker gegen den Fantasyfilm und die Comic-Verfilmung durchsetzen?

(sixx, 20:15 Uhr)Es ist Weihnachten und die Journalistin Annie hört im Radio die traurige Stimme des Architekten Sam Baldwin aus dem 3.000 Meilen entfernten Seattle. Obwohl sie ihn noch nie gesehen hat, funkt's bei Annie auf Anhieb. Sie ist fest davon überzeugt, dass Sam ihr Mann fürs Leben ist und schlägt ihm ein Treffen vor. Doch bis die zwei sich in die Arme schließen können, müssen sie allerlei Widerstände überwinden.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 7(RTL, 20:15 Uhr)Nick und Chris stoßen bei einem Antiterror-Einsatz in Ägypten auf eine Kammer. Hier entdecken sie die Überreste der bösen Prinzessin Ahmanet, die vor 2.000 Jahren bei lebendigem Leibe mumifiziert worden ist und nun erwacht. Die Mumie bahnt sich einen Weg in die Freiheit, um Unheil über die Welt zu bringen. Nick und die Archäologin Jenny nehmen den Kampf auf, in den sich auch Dr. Jekyll und dessen mysteriöse Organisation einmischen. Zum Kinostart 2017 zog Quotenmeter dieses Urteil über den Film mit Tom Cruise: „Ein bisschen zu viel Zombie, einen Tick zu wenig Mumie, dafür jede Menge handgemachte Action, tolle Kulissen und sehr viel Humor: Alex Kurtzmans «Die Mumie» ist ein starker Einstieg in Universals Dark Universe und kombiniert altmodisches Abenteuerflair mit düsterem Fantasy-Entertainment, das beim nächsten Mal aber gern noch ein wenig blutiger ausfallen darf.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 3IMDb User Rating: 5(Sat.1, 20:15 Uhr)Im letzten Teil der Infinity-Saga schlüpft Tom Holland erneut in die Rolle des berühmten Superheldens: Peter Parker unternimmt gemeinsam mit seinen engsten Freunden einen Trip durch Europa. Vor Ort erwartet ihn eine böse Überraschung: Peter muss sich nicht nur im Kampf gegen die Elementals, sondern auch gegen den Bösewicht Mysterio beweisen. Wird er es schaffen, seine Freunde und die gesamte Welt vor dem Unheil zu beschützen? Wie kam der Film in der Quotenmeter-Kritik an? „«Spider-Man: Far From Home» ist geballter Superheldenspaß mit vergnüglichen Performances, einigen einfallsreichen Actionmomenten und einem fokussierten thematischen Unterbau, der sich mit faszinierender Konsequenz durch sämtlichen Belange dieser Popcorn-Story zieht.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 10Metascore: 7IMDb User Rating: 7