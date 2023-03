Amazon nimmt alte «Neighbours»-Stars unter Vertrag

International

Bei der Reaktivierung bei Freevee sollen alte Gesichter für Reichweiten sorgen.

Sieben langjährige Charaktere schließen sich der Freevee-Fortsetzung der australischen Soapan. Zu den Neuzugängen gehören Annie Jones (als Jane Harris), Rebekah Elmaloglou (als Terese Willis), Georgie Stone (als Mackenzie Hargreaves) und Tim Kano (als Leo Tanaka). Alle Darsteller kehren als Stammgäste in die Serie zurück.Außerdem kehren Ian Smith (als Harold Bishop), April Rose Pengilly (als Chloe Brennan) und Melissa Bell (als Lucy Robinson) in Gastrollen zurück. Zu ihnen gesellen sich die «Neighbours»-Stars Stefan Dennis, Alan Fletcher, Ryan Moloney und Jackie Woodburne, die bereits angekündigt wurden.«Neighbours» lief mehr als drei Jahrzehnte und fast 9.000 Episoden lang, bevor die Serie Anfang 2021 abgesetzt wurde, als sich der Haupt-Finanzierer der Serie, der britische Sender Channel 5, zurückzog. Während es zunächst so aussah, als würde die Serie nach ihrem Ende nicht mehr zurückkehren, ohne dass ein neuer Käufer gefunden wurde, gab der Verleiher Fremantle im November überraschend bekannt, dass Freevee sich für eine neue Staffel entschieden hat.