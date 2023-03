Peacock kauft «On Patrol: Live»

US-Fernsehen

Damit nimmt man den Nachfolger des umstrittenen «Live PD» ins Programm auf.

Reelz, der kleine unabhängige Kabelsender hinter dem «Live PD»-Nachfolger, hat einen Vertriebspartner mit Peacock gefunden. Das lineare Angebot von Reelz wird ab dem 1. März für Peacock-Premium- und Peacock-Premium-Plus-Abonnenten verfügbar sein. Einige Inhalte der Reelz-Bibliothek, darunter auch die nächsten Episoden von, werden auf der Plattform auch auf Abruf verfügbar sein.Das Programm von Reelz umfasst auch «On Patrol: First Shift», «Jail», «Cops», «Autopsy: The Last Hours of...» und mehr. Die Vereinbarung bedeutet, dass Peacock-Abonnenten in der Lage sein werden, «On Patrol: Live» auf Peacock zu streamen, während es jeden Freitag und Samstag von 21:00 Uhr bis Mitternacht ET live auf Reelz ausgestrahlt wird.«On Patrol: Live» ist eine Wiederbelebung der langjährigen Serie «Live PD», die von A&E im Jahr 2020 aufgrund von Protesten gegen Polizeibrutalität nach der Ermordung von George Floyd abgesetzt wurde. Die Produzenten Big Fish Entertainment überarbeiteten die Serie und brachten sie zu Reelz, wo sie im Juli 2022 Premiere feierte. Anfang dieses Monats bestellte Reelz 90 neue Folgen von «On Patrol: Live», womit die Serie bis mindestens Januar 2024 weiterläuft.