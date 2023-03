«Tage, die es nicht gab» bremst die Sachsen-Klinik

Quotennews

Am Vorabend liefert «WaPo Elbe» nur noch eine mäßige Leistung ab.

3,60 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten vor acht Tagen die zweite Ausgabe von, die 15,5 Prozent Marktanteil holte. Die dritte Folge, die den Titel „Von Lachsen und Leichen“ trug, lief etwas schwächer. Das mit Carina Wiese und Adnan Maral besetzte Format sicherte sich zwischen 18.00 und 18.50 Uhr 2,79 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 12,3 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen war die Performance mit 0,21 Millionen sowie 5,2 Prozent weiterhin enttäuschend. Zur Info: Vor acht Tagen wurde kein «SOKO Köln» und keine «Rosenheim Cops» ausgestrahlt.Ebenfalls mäßig läuft es für die siebenteilige Miniserie, die um 20.15 Uhr auf Sendung ging. In dieser Woche waren 2,98 Millionen Fernsehzuschauer dabei, die die Folge aus der Feder von Mischa Zickler sehen wollten. Der Marktanteil der Mitteldeutschen-Rundfunk- und ORF-Koproduktion lag bei mauen 10,8 Prozent. Beim jungen Publikum holte das Format mit Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl nur 0,34 Millionen, der Marktanteil bei den jungen Leuten lag bei 5,6 Prozent.Die Sachsenklinik war der Lichtblick am Abend. 4,28 Millionen Menschen verfolgten, wie die Klinikchefin Sarah Marquardt einen Schwächeanfall erlitt. Was die Ursache ist, schockierte die Fernsehzuschauer und brachte dem Ersten 16,0 Prozent Marktanteil. Mit 0,44 Millionen jungen Zusehern sicherte man sich 7,5 Prozent Marktanteil.