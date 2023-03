HBO-Inhalte gehen weiter an Foxtel

International

Damit ist wohl eine Einführung von HBO Max in Zukunft in Australien vom Tisch.

Der australische Pay-TV-Sender Foxtel Group hält an seinen Top-HBO-Programmhits «House of the Dragon», «The Last of Us», «Succession» und «The White Lotus» fest und hat am Mittwoch einen neuen Vertrag über die Lieferung von Inhalten angekündigt. Foxtel wird weiterhin die australische Heimat von HBO, Max Originals, Warner Bros. und Discovery bleiben.Der Pakt zwischen Foxtel und Warner Bros. Discovery wird als "mehrjähriges, facettenreiches Inhalts- und Plattformabkommen" angepriesen, das die Entwicklung von Foxtel von einem traditionellen Pay-TV-Anbieter zu einem Streaming-Anbieter widerspiegelt. Die Vereinbarung lässt auch weiteren Spielraum, wenn sich die Umstände weiter ändern. Foxtel hat nach eigenen Angaben derzeit insgesamt 4,4 Millionen Pay-TV- und Streaming-Abonnenten in Australien, die sowohl Foxtel als auch seine neueren OTT-Dienste Kayo und Binge nutzen."Das Schöne an diesem Deal ist, dass er beiden Unternehmen Optionen bietet", sagte Amanda Laing, Chief Content and Commercial Officer der Foxtel Group. "Unabhängig davon, welche Optionen Warner Discovery in Australien verfolgen möchte, wird sich unsere Beziehung mit ihnen weiterentwickeln." Das ist ein wichtiger Vorbehalt, wenn man bedenkt, dass WBD seine geplante internationale Einführung von HBO Max überdacht hat und immer noch mit den Optionen seiner eigenen Streaming-Plattform spielt.