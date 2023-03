Brooke Shields macht bei Netflix-Komödie mit

US-Fernsehen

Miranda Cosgrove und Benjamin Bratt haben ebenfalls Rollen erhalten.

Brooke Shields, Miranda Cosgrove und Benjamin Bratt werden die Hauptrollen in, einer neuen romantischen Komödie von Netflix , übernehmen. Mark Waters, der zuvor «Mean Girls» und «He's All That» inszenierte, führt Regie nach einem Drehbuch von Robin Bernheim, der Autorin der «The Princess Switch»-Franchise.Laut der offiziellen Logline ist «Mother of the Bride» eine Generationenkomödie der Irrtümer. Sie lautet wie folgt: "Als Lanas Tochter Emma von einem Auslandsjahr in London zurückkehrt, lässt sie gegenüber ihrer Mutter eine Bombe platzen: Sie wird heiraten. Auf einer Insel. Nächsten Monat! Die Dinge werden nur noch schlimmer, als Lana herausfindet, dass der geheimnisvolle Mann, der das Herz ihrer Tochter gestohlen hat, zufällig der Sohn des Mannes ist, der ihr vor Jahren das Herz gebrochen hat."Shields ist vor allem durch ihre Hauptrollen in «Pretty Baby» und «The Blue Lagoon» sowie durch ihre langjährige Sitcom «Susan» bekannt. In letzter Zeit hat sie mit der Veröffentlichung des Dokumentarfilms «Pretty Baby» für Schlagzeilen gesorgt, der sich offen mit der Ausbeutung und Sexualisierung auseinandersetzt, die Shields als Kinderdarstellerin ertragen musste. Zu den weiteren aktuellen Beiträgen gehört der Netflix-Film «A Castle for Christmas».