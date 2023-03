«TV total» ist nicht zu bremsen

Quotennews

Nach einer starken letzten Woche setzt das Format noch eins drauf. Dies verhalt zudem «Zervakis & Opdenhövel. Live.» zum besten Resultat seit November 2021.



In der vergangenen Woche hatte ProSieben mitauf einmal einen deutlichen Sprung nach oben hingelegt. Auch wenn man das Programm auch zuvor stets überzeugt hatte, war man mit 1,59 Millionen Zuschauern plötzlich bei starken 5,8 Prozent gelandet. Mehr als drei Prozentpunkte machte der Sender zudem in der Zielgruppe gut. Hier verbuchten die 0,88 Millionen Jüngeren auf einmal 14,0 Prozent Marktanteil.Auch in dieser Woche machte das Format keinen Halt, sondern baute die Reichweite stattdessen weiter auf 1,65 Millionen Menschen aus. Dies hatte eine herausragende Quote von 6,2 Prozent zur Folge. Auch die 0,87 Millionen Umworbenen hielten sich mit starken 14,1 Prozent in etwa auf dem Vorwochenniveau. Damit schob sich das Programm sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe an den anderen beiden Shows bei RTL und in Sat.1 vorbei. Auchwurde nun diese Woche von dem starken Vorlauf angeschoben. Mit 0,89 Millionen Interessenten und durchschnittlichen 3,7 Prozent schnitt die Sendung so gut ab wie seit November 2021 nicht mehr. Auch die 0,55 Millionen punkteten mit guten 9,6 Prozent Marktanteil.RTLZWEI eröffnete die Primetime mit, welche es mit 0,69 Millionen Fernsehenden auf gute 2,6 Prozent Marktanteil schafften. Die 0,24 Millionen Werberelevanten erzielten passable 3,9 Prozent. Es folgte das Porträt, für welches sich 0,46 Millionen Zuschauer interessierten. Die Quote sank hier auf passable 2,2 Prozent. Akzeptable 3,3 Prozent Marktanteil waren zudem bei den 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen möglich.