3 Quotengeheimnisse

Gut in Serienform

Fabian Riedner von 01. März 2023, 11:11 Uhr

Am Donnerstag machte «Elementary» weiterhin sixx froh, die «Bergretter» lockten am Samstag um 19.25 Uhr über drei Millionen Menschen an.

«JAG – Im Auftrag der Ehre»

Am Dienstag wiederholte Nitro die finalen Episoden der Mutterserie von «Navy CIS». Die vier Folgen, die ab 09.40 Uhr ausgestrahlt wurden, erreichten 0,17, 0,21, 0,21 und 0,19 Millionen Zuschauer und verbuchten bis zu 4,1 Prozent Marktanteil. Nur die Menschen zwischen 14 und 49 Jahre fanden nicht zu dem Programm, denn es lief mit jeweils 0,02 Millionen Zusehern schlecht. Am Ende waren gar nur 10.000 junge Menschen dabei, die für 0,5 Prozent standen.



«Die Bergretter»

Die neue Staffel der erfolgreichen



«Elementary»

Der Donnerstag bei



Die neue Staffel der erfolgreichen ZDF steht in den Startlöchern. Normalerweise ist das Format auch im Sommer mit seinen Wiederholungen erfolgreich, im Vorfeld von «Die Giovanni Zarrella Show» holte man mittelmäßige Werte von nur 13,1 Prozent. Immerhin waren 3,20 Millionen Zuschauer dabei. Mit 0,21 Millionen jungen Menschen war man am Samstagvorabend mit 4,1 Prozent nicht gerade erfolgreich.Der Donnerstag bei sixx ist weiterhin in erfolgreichen Händen. Sherlock Holmes und seine Assistentin Jane Watson erreichten weiterhin 0,37 und 0,35 Millionen Zuschauer. Unter den Fernsehzuschauern waren zwar „nur" ein Drittel Menschen aus der Zielgruppe, mit 1,6 und 1,7 Prozent erreichte die Fernsehserie allerdings immer noch verhältnismäßig gute Werte.

