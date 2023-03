«Irgendwas mit Medien»: ARD-Mediatheken-Mockumentary startet im April

TV-News

Hinter dem Projekt der UFA Serial Drama stecken die Nachwuchsfilmemacher Jano Kaltenbach und Mirko Muhshoff, die über studentische Peinlichkeiten und akademische Absurditäten herziehen.

Die ARD hat den Starttermin für die Mediatheken-Serie des MDR bekannt gegeben. Die Produktion aus dem Hause UFA Serial Drama, hinter der die beiden Nachwuchsfilmemacher Jano Kaltenbach und Mirko Muhshoff stehen, startet ab dem 14. April. Das Duo entwickelte die achtteilige Serie, schrieb die Drehbücher, führten Regie und übernahmen Hauptrollen. Die beiden Allround-Talente haben selbst in Weimar studiert und die Serie an der Bauhaus-Universität Weimar entwickelt, wo sie auch spielt und auch die Dreharbeiten im Juni 2022 stattfanden.«Irgendwas mit Medien» wird als Mockumentary beschrieben, die den Alltagswahnsinn junger Studierender ausloten sowie ihre Sorgen und Nöte genauso fokussieren wie Selbstüberschätzung oder Sinnsuche und nicht zuletzt um die Frage kreisen soll: „Holt mich der „Ernst des Lebens“ bald ein?“ Im Mittelpunkt steht Lennart (Muhshoff), selbst ernanntes Wunderkind und Überflieger, kommt nach dem Abitur an die Uni und studiert „Irgendwas mit Medien“. Während er sich in sein neues Leben einfindet, trifft er immer wieder auf Simon (Kaltenbach), seines Zeichens Langzeitstudent und hauptsächlich genervt von Lennart. Mehr oder weniger gemeinsam müssen die beiden die Herausforderungen des Studiums und des Erwachsenwerdens meistern. Währenddessen wird Lennarts Fernbeziehung zu seiner Freundin Inga immer komplizierter. Und nach mehreren einsamen Partynächten auf der Eckbank, ergebnislosen Textilkunst- und Audiokursen sowie gescheiterten Anbiederungsversuchen auf Dozierendenebene reflektiert Lennart zum ersten Mal sein Leben.In weiteren Rollen spielen Målin Uschkureit, Ulrike Winkelmann und Valentin Emil Lubberberger. Darüber hinaus sind „Gaststars aus TV, Musik und der Welt der Influencer“ angekündigt. Mit dabei sind unter anderem Dominique Horwitz, Chiara Tews sowie Karim Jamal und Sebastian Meinberg. Produzentin ist Helga Löbel, als Producerin fungiert Claudia Danne. Die Redaktion beim MDR haben Roman Twork und Barbara Butscher.„Unsere Serie ist für all diejenigen, die vor, nach oder mitten in ihrem Sprung (oder Stolpern) in das ‚Erwachsenenleben‘ stehen. Die sich schmerzhaft an die Peinlichkeiten ihrer ersten Semester oder Ausbildungsjahre erinnern wollen. Oder die neugierig sind, was ihnen möglicherweise noch bevorsteht. Die genau das Gefühl kennen, nicht so recht zu wissen, was man mit seinem Leben anfangen will. Und am Ende auch für jene, die einfach Lust haben, in die absurde Irgendwas-mit-Medien-Bubble abzutauchen. Denn ob Eltern, Freundinnen und Freunde oder Hausarzt – zu Recht fragen sich alle immer wieder, ‚Was machst du da eigentlich, in deinem Medienstudium?‘“, so Jano Kaltenbach und Mirko Muhshoff über die Serie.