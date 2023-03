William Martinez soll «Greys Anatomy» bereichern

US-Fernsehen

Nachdem die Hauptdarstellerin Ellen Pompeo die Serie verlassen hat, kommt ein neuer Arzt.

, das sich in der letzten Woche von Ellen Pompeo als Meredith Grey verabschiedete, wird in der Folge vom 2. März den Schauspieler William Martinez begrüßen. In einer wiederkehrenden Rolle wird Martinez sein Debüt als Trey geben, ein Charakter, der eine wichtige Figur aus Simones (Alexis Floyd) Vergangenheit ist.In der Episode der letzten Woche ging Simone, eine der neuen chirurgischen Assistenzärzte der 19. Staffel, eine Beziehung mit Lucas (Niko Terho) ein. Ihre Beziehung wird jedoch dadurch erschwert, dass beide zusammen mit ihrer Mitpraktikantin Mika Yasuda (Midori Francis) in Merediths altem Haus wohnen, das sie nach einem Brand wieder herrichten. Vermutlich wird Trey kommen, um die beginnende Romanze noch mehr zu verkomplizieren.In der Beschreibung für die Episode dieser Woche, die von ABC zur Verfügung gestellt wurde, wird auf den Charakter Trey angespielt. "Teddy trifft eine schwierige Entscheidung", heißt es darin. "Währenddessen sprechen Maggie und Winston nicht miteinander und Link lehnt sich an Jo an, um emotionale Unterstützung zu bekommen, während er sich auf die Operation eines bekannten Sportlers vorbereitet. Simone und Lucas werden von einem ungewöhnlichen Besucher überrascht."