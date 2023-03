Läuft bei «Hartz und herzlich»

Quotennews

Die Geschichten aus Mannheim kommen beim Publikum an. Im Anschluss macht auch «Mensch Retter» eine gute Figur.

Seit Jahreswechsel setzt RTLZWEI-Chef Andreas Bartl am Dienstagabend wieder auf Sozialreportagen. Derzeit wirdaus Mannheim ausgestrahlt, die Reportage stammt von UFA Show & Factual. In dieser Woche erfuhren die Menschen, dass Gudrun überraschend verstorben ist. Michael ist somit Witwer und muss mit seiner Familie Abschied nehmen.1,00 Millionen Menschen bekamen auch die Geschichte von Janine aufgetischt, die ihre Ausbildung zur Make-Up-Artistin absolvierte und mit einer Eins ausgezeichnet wurde. Die ambivalente Folge erreichte 3,6 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden 6,2 Prozent erzielt, bei den jungen Menschen verbuchte die einstündige Sendung 0,37 Millionen.In der dritten Folge der dritten-Staffel waren die Notärzte und Sanitäter auf dem „Rock im Park“-Festival in Nürnberg unterwegs. Die Episode, die im Vorjahr gedreht wurde, hatte 0,67 Millionen Fernsehzuschauer und sorgte für einen Marktanteil von 3,2 Prozent. Mit 0,22 Millionen jungen Menschen waren 4,7 Prozent Marktanteil möglich.