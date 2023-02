«Winter Games»: EliasN97 startet nächstes Streamingevent bei Joyn

TV-News

Ende März lädt Joyn zahlreiche Streamer nach Sankt Moritz, um dort in winterlicher Atmosphäre deren Wissen, Geschicklichkeit und Durchhaltevermögen zu testen.

Joyn hat Elias Nerlich abgeworben, der besser bekannt ist unter seinem Streaming-Pseudonym EliasN97. Außerdem betreibt der YouTube- und Twitch-Millionär, der im vergangenen Herbst für RTL+ den «Real Life Eligella Cup» veranstaltete, den Zweitkanal „Eligella“. Unter diesem Namen hat Joyn nun für das Frühjahr das Streamingeventangekündigt, das am 31. März live aus Sankt Moritz ab 15:00 Uhr übertragen wird. Ausgerichtet wird das Live-Event auf dem Gelände des SunIce Festivals, das auch als Sponsor unterstützt. Produziert wird das Format in Zusammenarbeit mit der Rabona GmbH.Mit dabei sind neben Nerlich auch die bekannten Streamer MckyTV, Trymacs, Melina, Amar, Sidneyeweka, unsympathischTV, HoneyPuu, xRohat, ViscaBarca, xFibii und Eldos, die Ende des Jahres teilweise auch beim «Großen Kick» in der Kölner Lanxexx Arena mitwirken, der ursprünglich als «Kick auf Eis» angekündigt wurde. Die zwölf Streamer werden in drei Teams aufgeteilt.Insgesamt müssen die Teams neun Spielrunden überstehen, um sich für das Finale zu qualifizieren. Bei den Spielen handelt es sich um eine Kombination aus In- und Outdoor-Games, ausgetragen im Eligella Dome oder im Freien vor der spektakulären Kulisse von Sankt Moritz. Die Content Creator werden in Bezug auf ihr Wissen, ihre Geschicklichkeit und ihr Durchhaltevermögen auf den Prüfstand gestellt. Nur die zwei Teams mit den meisten Punkten dürfen ins Finale einziehen. Dort gilt es, drei weitere Spielrunden für sich zu entscheiden. Bei Gleichstand entscheidet sich alles in einem Decider-Game. Moderiert werden die «Eligella Winter Games» von Marc Eggers und Sportreporter Robert Hunke.