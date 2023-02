Amazon-Studios-Chefin ist über «Herr der Ringe»-Filme unbeeindruckt

Kino-News

Jennifer Salke ist unter anderem dafür verantwortlich, dass man die Serie über Mittelerde produzierte.

Es sieht so aus, als ob Mittelerde groß genug für alle ist. So sieht es zumindest Jennifer Salke, die Chefin von Amazon Studios, wenn Warner Bros. konkurrierende Projekte auf der Grundlage von J.R.R. Tolkiensentwickelt.Salke, die seit 2018 den Top-Content-Job bei Amazon innehat, schritt am Montag über den roten Teppich für die Premiere von Michael B. Jordans «Creed III», wo sie mit dem US-Branchendienst „Variety“ über die Nachricht der letzten Woche sprach, dass sich Warner Bros. die Filmrechte an einigen von Tolkiens Büchern gesichert hat.Einer von Salkes entscheidenden Schritten bei Amazon war es, sich die Fernsehrechte an denselben literarischen Werken zu sichern, was sie mit großem Aufwand erreichte. Die erste Staffel der Prime-Video-Serie «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» wurde 2022 mit einer großen globalen Marketingkampagne und unter dem Beifall der Kritiker uraufgeführt – sowie mit einem angeblichen Budget von über 450 Millionen Dollar für die ersten Episoden. Zuvor hatte Warner Bros. ab 2001 mit dem Autorenfilmer Peter Jackson zwei äußerst erfolgreiche Filmreihen auf den Weg gebracht. Diese Filme spielten weltweit über fünf Milliarden Dollar an den Kinokassen ein und brachten einem der Filme einen Oscar für den besten Film ein."Wir werden sehen", sagte Salke gegenüber „Variety“ auf die Frage, wie viel des Stoffes zu viel für den Markt wäre. "Wir lieben unsere Originalserie. Wir sind sehr stolz auf sie und haben langfristig investiert. Wir glauben also definitiv, dass es genug Fanliebe gibt, um unsere Serie für eine lange Zeit aufrechtzuerhalten."