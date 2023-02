High View startet drei neue Free-TV-Sender

TV-News

Die Reportage-Sender XPlore, Hip Trips und One Terra werden noch in dieser Woche über Satelliten auf Astra 19,2 an den Start gehen.

Das Medienunternehmen High View, das unter anderem hinter dem Musiksender Deluxe Music steht, hat für den 1. März den Ausbau der Verbreitung der Sender XPlore, Hip Trips und One Terra über Satelliten auf Astra 19,2 Ost angekündigt. Die Sender sind plattformübergreifend vom technologieorientierten Bewegtbild-Vermarkter Goldbach buchbar.Bei XPlore handelt es sich um einen Sender für Reisedokumentationen und Reportagen über Menschen und Regionen, der praktische Reisetipps und Informationen bieten sollen. Hip Trips bietet aufregende Reportagen über Touren mit dem Motorrad, Bahn, Auto, Schiff, Kanu oder per Bike. One Terra steht für ungewöhnliche Geschichten und Begegnungen. Der Sender präsentiert das aufregende Leben und den spannenden Alltag außergewöhnlicher Menschen rund um die Welt und verspricht „farbenfreudige Geschichten, die das Leben schreibt“.„Der Ausbau der Verbreitung um TV als Massenmedium unserer sehr erfolgreich etablierten FAST-TV Channels ist ein wichtiger Schritt. Die Reichweite des Satelliten ermöglicht es uns, für die Sender relevante Reichweite auf dem großen Bildschirm aufzubauen. Mit der Kombination aus TV und CTV erreichen wir über die verschiedenen Verbreitungswege beispielsweise Zielgruppen in unterschiedlichen Alterssegmenten. Die Sender werden plattformübergreifend von Goldbach vermarktet, Agenturen und Werbetreibende können Werbeplätze über Goldbach als zentrale Vermarkterin buchen. Wir freuen uns, die Vermarktung unseres Zielgruppenspektrums mit starken Partnern an unserer Seite auszubauen und gemeinsam neue Standards für die Ausspielung und Messbarkeit zu entwickeln“, erklärt Ulrike Unseld, die die Vermarktung und das Musikportfolio bei High View leitet.Frank Möbius, Managing Director der Goldbach Germany GmbH: „Eine content- und zielgruppenorientierte Kombination aus klassischem linearen TV und Advanced TV wird für den Media-Mix immer wichtiger. Wir freuen uns, das Inventar der High View Sender XPlore, Hip Trips und One Terra in beiden Bereichen vermarkten zu können und gemeinsam das Wachstumspotenzial, welches sich durch die Kombination der Ausspielungswege ergibt, zu erschließen.“