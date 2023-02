Deutliche Steigerung bei «Goodbye Deutschland»

Quotennews

Zudem punktete am gestrigen Abend auch das private Filmprogramm, vor allem bei ProSieben.



Vor drei Wochen war die Dokusoapin eine neue Staffel gestartet. Auch gestern zeigte VOX zur Primetime eine neue Episode, diesmal unter dem Motto „Liebessuche am indischen Ozean“. Zuletzt hatten meist um die 0,80 Millionen Fernsehenden eingeschalten. Gestern steigerte sich das Interesse nun deutlich auf 1,05 Millionen Zuschauer. Somit waren auch passable 3,9 Prozent Marktanteil möglich. Zudem fanden 0,51 Millionen Jüngere auf den Sender, so dass die Quote von zuletzt soliden 6,0 einen deutlichen Sprung auf nun hohe 8,6 Prozent Marktanteil hinlegte.Doch auch das Filmprogramm kam am gestrigen Abend recht gut weg. ProSieben startete mit dem Mysterythriller «Glass» ► in die Primetime und bewegte so 1,13 Millionen Interessenten zum Einschalten. Dies resultierte in einer starken Quote von 4,2 Prozent. Auch die 0,30 Millionen Umworbenen erzielten gute 4,9 Prozent. Es folgte der Psychothrillermit 0,77 Millionen Zusehenden, so dass weiterhin überzeugende 4,1 Prozent Marktanteil möglich waren. Die 0,18 Millionen Werberelevanten fielen auf solide 4,1 Prozent zurück.RTLZWEI überzeugte mit dem Actionfilm0,95 Millionen Filmfans zum Einschalten. Damit landete man genau im Senderschnitt von 3,7 Prozent. Mit 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen landete man zudem bei einem passablen Resultat von 7,2 Prozent. Bei einem Publikum von 0,47 Millionen Menschen hielt sich der Actionthrillererneut bei 3,7 Prozent. Die 0,18 Millionen Jüngeren fielen hingegen auf maue 5,9 Prozent zurück.