ntv und Geo produzieren «Die lange Weltraum-Nacht»

TV-News

Durch die Live-Strecke aus dem Deutschen Museum in München führt Elena Bruhn, die unter anderem Geo-Experte Dirk Steffens zum Talk begrüßt.

Der Nachrichtensender ntv und die Magazin-Marke Geo haben für den 24. März einen Programmschwerpunkt angekündigt, der sich um die unendlichen Weiten des Universums drehen wird. Am Freitagabend begrüßt Moderatorin Elena Bruhn unter anderem den Geo-Experten Dirk Steffens sowie den früheren Wissenschaftsastronauten Professor Ulrich Walter live im Deutschen Museum in München.Zusammen beleuchten sie den neuen Wettlauf ins All, bei dem nicht nur Staaten, sondern auch Milliardäre und Unternehmen eine wichtige Rolle spielen wollen. Außerdem schildert die ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti im exklusiven Interview mit Dirk Steffens ihre Erfahrungen von der Internationalen Raumstation ISS. Eine weitere Live-Strecke ist um 22:00 Uhr geplant. Teil vonist außerdem die exklusive Free-TV-Premiere der ITV-Reihe, die ab 20:15 Uhr gesendet wird.ntv zeigt die drei Episoden „Leben auf dem Mars“, „Reise zum Mond“ und „Eine neue Erde“, die sich mit der Geschichte des Mars-Rovers „Perseverance“, dem Artemis-Programm, dessen Ziel es ist, erstmalig seit Apollo 17 Astronauten auf dem Mond abzusetzen sowie der Suche nach einem neuen Heimatplaneten für die Menschheit beschäftigen.Darüber hinaus begleitet Geo die lange Weltraum-Nacht mit einer Bildstrecke aus dem All im ‚Geo Magazin‘-Ausgabe 04/23, die am 10. März erscheint, sowie dem monothematischen Magazin ‚Geo kompakt‘ „Aufbruch ins All“ (Ausgabe 74, ET am 1. März). Eine Verlängerung des Themas ist zudem ab dem 28. Februar auf geo.de/astro zu finden.