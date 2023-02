VOD-Charts

Außerdem kehrt der Prime-Video-Titel «Carnival Row» in die Top10 zurück, obwohl seit über drei Jahren erst zwei neue Folgen erschienen sind.

Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler Orlando Bloom ist zurück auf den Bildschirmen der heimischen Wohnzimmer, denn nach drei Jahren hat Amazon Prime Video am vergangenen Freitag die zweite Staffel der Fantasyserieveröffentlicht. Darin spielt der für seine «Herr der Ringe»-Rolle Legolas bekannt gewordene Schauspieler die Hauptrolle. Die Zuschauer haben offenbar sehnsüchtig auf die Serie gewartet, denn mit nur zwei Episoden schaffte man den Sprung in die Top10 und erreichte zwischen dem 17. und 23. Februar 1,78 Millionen Abrufe.Damit belegte «Carnival Row» Platz neun, noch vor Serien-Klassiker, der in der achten Kalenderwoche 1,59 Millionen Mal gestreamt wurde. Platz acht geht an. Die Wikinger-Reihe durfte sich über 1,95 Millionen Klicks freuen. Die Zwei-Millionen-Marke knacktesowie, die jeweils auf 2,01 Millionen Aufrufe kamen.Ein etwas überraschendes Comeback feiert derweil der Serien-Hit des vergangenen Jahres:. Die Sci-Fi-Horror-Serie durfte sich über eine Reichweite von 2,02 Millionen und einen Platz in den Top5 freuen. 200.000 Abrufe mehr generierte die Zombie-Serie, die aber hinter der Horror-Serielandete.«Red Rose», eine BBC-Serie, die im vergangenen Jahr erschien und seit neun Tagen bei Netflix verfügbar ist, brachte es auf 2,63 Millionen Views. Vorwochen-Siegermusste sich diesmal mit Platz zwei genügen, denn die Reichweite sank um fast eine Millionen Abrufe auf 3,11 Millionen. Dadurch schiebt sich Streaming-Königauf Rang eins, denn die Sitcom zählte 3,29 Millionen Klicks.