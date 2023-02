Rundschau

Was passiert, wenn die Natur zurückschlägt? In verschiedenen Regionen der Welt scheint vom Meer plötzlich eine unbestimmte Gefahr auszugehen. Eine Handvoll internationaler Wissenschaftler erkennt einen größeren Zusammenhang zwischen den Ereignissen und stellt eine These auf, die an den Grundfesten der menschlichen Zivilisation rüttelt: Da draußen, in großer Tiefe, gibt es intelligentes Leben, das älter und mächtiger als die Menschheit ist und das sich nun zu wehren beginnt.Das Format beleuchtet, wie sich Fehler aus der Vergangenheit in zerstörerischer Weise auf die Zukunft auswirken können. Die Thrillerserie kombiniert Action mit einer unvorhersehbaren und vielschichtigen Handlung, bestehend aus Verschwörungen und politischen Intrigen sowie leidenschaftlicher und inniger Liebe.Zehn Jahre später sind die meisten Mitglieder des Party Down-Catering-Teams weitergezogen, darunter auch Schauspieler und Barkeeper Henry Pollard. Nach einer überraschenden Wiedervereinigung muss die Bande wieder einmal stoisch die Abfolge von zufälligen Partys und merkwürdigen Gästen in ganz Los Angeles ertragen.Er erzählt die Geschichte des Hochstaplers Charlie und der verdeckten CIA-Agentin Emma. Eine Nacht voller Leidenschaft entfacht die Liebe zwischen den beiden, die beruflich auf Kollisionskurs sind.Der erfolgreiche Dokumentarfilmer Alex Gibney hasst Lügner. Er hasst es, wenn Unternehmen lügen («Enron: The Smartest Guys in the Room»); er hasst es, wenn Religionen lügen («Going Clear», «Mea Maxima Culpa»); er hasst es, wenn Autoritätspersonen lügen («The Inventor», «Client 9»). Seine neueste Arbeit beschäftigt sich mit Boris Becker.