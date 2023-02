CNN möchte keine Probleme mit Don Lemon

US-Fernsehen

Der Nachrichtensender arbeitet daran, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommen wird.

Wenn Don Lemon nach seinen polarisierenden Äußerungen in der vergangenen Woche hinter den Kulissen von CNN unter Druck steht, ist vor der Kamera nichts davon zu sehen. Lemon kehrte am Mittwoch zu «CNN This Morning» zurück, nachdem er drei Sendungen in Folge der neuen Morgensendung ferngeblieben war, nachdem er sich sowohl intern als auch extern über seine Äußerungen zu der Frage, wann Frauen in ihrer Blütezeit sind, geäußert hatte – ein Dialog, der nicht nur bei seinen Co-Moderatorinnen Poppy Harlow und Kaitlan Collins, sondern auch bei Zuschauern und Kollegen auf Widerstand stieß.Keiner der drei erwähnte den Vorfall am Mittwoch in der Sendung und konzentrierte sich stattdessen auf die Übermittlung der Nachrichten. Collins berichtete aus Polen, Harlow interviewte Starbucks-Chef Howard Schultz, Lemon jonglierte mit mehreren Aufgaben und wies auf den historischen Moment hin, den Präsident Biden diese Woche erlebte.Lemon hat sich bereits zweimal für den Fauxpas entschuldigt und fügte am Mittwoch vor den CNN-Kameras eine dritte hinzu. "Ich schätze die Gelegenheit, heute wieder bei «CNN This Morning» zu sein", sagte er via Twitter. „An mein Netzwerk, meine Kollegen und unser unglaubliches Publikum – es tut mir leid. Ich habe Ihnen zugehört, ich lerne von Ihnen, und ich bin entschlossen, es besser zu machen. See you soon."