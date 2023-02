ProSieben holt «The Masked Singer» erst im April zurück

TV-News

Zwei Wochen später als im Vorjahr kehrt der ProSieben-Hit ins Programm am Samstagabend zurück.

Die Frühjahrsstaffeln vonließen in den vergangenen Jahren immer etwas auf sich warten. Während die vierte Runde im Februar 2021 debütierte, ging es ein Jahr später erst am 19. März los. In diesem Jahr müssen sich die Fans weitere zwei Wochen gedulden, denn ProSieben plant mit dem Show-Hit erst ab dem 1. April. Die achte Staffel kommt dann wie zuletzt immer samstags um 20:15 Uhr live aus Köln.Am Personal ändert ProSieben derweil nichts und lässt Matthias Opdenhövel durch die Show führen, während Ruth Moschner und Rea Garvey gemeinsam mit jeweils einem wöchentlich wechselnden Gast raten sollen, welche Promis sich unter den Masken verbergen. Welche Kostüme sich die Maskenbildner in diesem Jahr haben einfallen lassen, hält ProSieben derzeit noch unter Verschluss.Im vergangenen Frühjahr kam die sechste «The Masked Singer»-Staffel auf eine Reichweite von 2,24 Millionen. Die sechs Live-Ausgaben am Samstagabend belegten damit einen Marktanteil von 8,9 Prozent beim Gesamtpublikum. In der Zielgruppe stehen im Mittel 1,11 Millionen 14- bis 49-Jährige und eine Sehbeteiligung von 18,8 Prozent zu Buche. Im Herbst war die Musik-Rate-Show bei 2,17 Millionen beliebt, darunter 1,06 Millionen Jüngeren. Die Marktanteile beliefen sich auf 9,1 respektive 19,3 Prozent.