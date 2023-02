Amazon produziert «Daring to Live»

US-Fernsehen

DeVon Franklin soll den Spielfilm produzieren.

Amazon Studios hat sich die Rechte angesichert, das von DeVon Franklins («Breakthrough») Franklin Entertainment produziert wird. Das Projekt, das zuvor bei Paramount Players angesiedelt war, befindet sich nun bei Amazon Studios in der Entwicklung.Der Film ist inspiriert von Sheri Hunters 2020 erschienenen Memoiren "Daring to Live: How the Power of Sisterhood and Taking Risks Can Jump-Start Your Joy". Der Film folgt Sheri Hunters Weg, das Leben nach dem plötzlichen Verlust ihres Mannes neu zu entdecken, dank der Unterstützung ihrer Freundinnen – Angenette Frink, Mia Lewis und Brenda Jegede, die zusammen als "Dare Divas" bekannt sind – die sie ermutigen, ihre Komfortzone zu verlassen.In der offiziellen Beschreibung des Films heißt es, dass das Quartett "eine Reihe von todesmutigen Abenteuern auf der ganzen Welt erlebt, die sie alle daran erinnern, was es bedeutet, wirklich zu leben. Durch diese Mutproben bilden die Frauen ein unzertrennliches Band und jede lernt, das Leben in vollen Zügen zu genießen."