Golden Globes werden wieder sonntags verliehen

US-Fernsehen

Die nächste Verleihung ist für den 7. Januar 2024 festgesetzt. Es soll mehrere Interessenten geben.

Die Golden Globe Awards werden wieder am Sonntagabend verliehen. Die Film- und Fernsehpreisverleihung, die offiziell die Preisverleihungssaison einleitet, hat den 7. Januar 2024 als Termin für ihre nächste Ausstrahlung festgesetzt. Die Show wurde in diesem Jahr auf einen Dienstag verlegt, um ein NFL-Spiel zu vermeiden.Die Produzenten der 81. Golden Globes wollen nicht nur den traditionellen Sendeplatz am Sonntag zurückgewinnen, sondern haben auch mehrere Angebote von potenziellen Vertriebspartnern eingeholt, so Quellen, die mit den Gesprächen vertraut sind.Sowohl TV-Sender als auch Streaming-Anbieter seien im Rennen um die Ausstrahlung der nächsten Ausgabe, so eine der Quellen weiter. Dazu gehört auch NBC, der Sender, der die Show seit 1996 ausstrahlt. Es ist nicht überraschend, dass die Streaming-Anbieter an den Globes interessiert sind, da die großen Plattformen versuchen, ihre Zuschauererfahrungen mit Live-Programmen zu diversifizieren. Im Januar kündigte Netflix einen mehrjährigen Vertrag für die Verleihung der Screen Actors Guild Awards an, die ab 2024 stattfinden und dieses Jahr auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Netflix live gestreamt werden.