Verona Pooth ist keine Quotenfee

Quotennews

Die zweite Folge von «Mission: Job Unknown» machte ProSieben nicht glücklich. Auch Klaas Heufer-Umlauf profitierte von dieser Programmänderung nicht.

Prominente oder Celebrity-Influencer sammeln im Ausland Punkte, das «Duell um die Welt»-Genre ist durchaus erschöpft. Dennoch schlägt ProSieben mit gleich mehreren solcher Shows in dieser Fernsehsaison auf. Knapp 700.000 Menschen verfolgten die Premiere vor acht Tagen, die zweite Folge, in der Verona Pooth mitsamt Sohn San Diego in Venedig unterwegs war, erreichte 620.000 Zuschauer. Der Gesamtmarktanteil wurde mit 2,4 Prozent (-0,4 Prozentpunkte) beziffert. Bei den Umworbenen fuhr man 0,42 Millionen ein, der Marktanteil lag bei 7,6 Prozent (-0,6 Prozentpunkte). Das Duell hat im Übrigen die Familie Pooth mit 21:18 gegen Thomas Hajo und Viviane GeppertEs ist durchaus suboptimal, dass «Wer stiehlt mir die Show?» nicht mehr am Dienstag läuft. Denn:sicherte sich um 22.15 Uhr nur noch 0,37 Millionen Zuschauer. Dieses Mal besuchte Macklemore das Berliner Studio, der Marktanteil blieb mit 2,2 Prozent im enttäuschenden Bereich. Bei den jungen Menschen musste sich Klaas Heufer-Umlauf mit 0,20 Millionen zufriedengeben, der Marktanteil lag bei schlechten 5,7 Prozent.Nachdem «TV total» am Mittwoch um 20.15 Uhr zu sehen war, wiederholte man die Folge am Sonntagabend nach der Florida-TV-Spielshow und ein weiteres Mal am Dienstag um 23.25 Uhr. 0,17 Millionen Zuschauer blieben wach und verfolgten die Sendung, die auf 1,7 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen fuhr man 70.000 und 3,4 Prozent Marktanteil ein.