BBC arbeitet an «Murder is Easy»

England

Die Agatha-Christie-Adaption soll schon bald das Programm bereichern.

Agatha Christiessoll von BBC One, iPlayer und BritBox International als zweiteiliger Film adaptiert werden. Der Film spielt in dem verschlafenen englischen Dorf Wychwood under Ashe im Jahr 1954 und erzählt die Geschichte von Luke Fitzwilliam, der sich auf die Spur eines Serienmörders begibt, nachdem er im Zug nach London Miss Pinkerton getroffen hat. Sie erzählt ihm von einer Reihe von Todesfällen in ihrem Dorf, von denen die Einheimischen glauben, dass es sich um Zufälle handelt, doch Miss Pinkerton kennt die Wahrheit. Als sie später selbst tot aufgefunden wird – auf dem Weg zu Scotland Yard – wird Fitzwilliam klar, dass er den Mörder finden muss, bevor sich noch mehr Leichen anhäufen.Mammoth Screen («The Serpent») und Agatha Christie Limited («And Then There Were None»), die zu ITV Studios gehören, werden den Spielfilm produzieren, der diesen Sommer in Produktion gehen soll. Sian Ejiwunmi-Le Berre adaptiert den Roman, während Meenu Gaur («Zinda Bhaag») Regie führen wird. Die Besetzung des Films wurde noch nicht bekannt gegeben.«Murder is Easy» ist die zweite von drei Adaptionen, die Mammoth Screen und Agatha Christie Limited gemeinsam für BritBox International produzieren. Die erste, «Ein Schritt ins Leere», mit Hugh Laurie, Lucy Boynton und Will Poulter in den Hauptrollen, war ein Dreiteiler, der letztes Jahr herauskam.