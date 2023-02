btf produziert Amazon-Serie mit Engelke und Pastewka

TV-News

Anke Engelke und Bastian Pastewka werden für eine Serie von Amazon Prime Video vor der Kamera stehen. Details über das Projekt werden noch unter Verschluss gehalten.

„Ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie viele Menschen mich das gefragt haben“, antwortet ProSieben- und Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann vor rund einem Jahr im Interview mit ‚DWDL‘ auf die Frage, ob man nicht die Hilfe von Anke Engelke und Bastian Pastewka suchen sollte, um Sat.1 wieder zu früherer Stärke zu führen. Die beiden sorgten als Panel-Teilnehmer der ProSieben-Sendung «Wer stiehlt mir die Show?» für ausgesprochen gute Unterhaltung. Rosemann begründete aber ein fehlendes Projekt mit dem Duo damals so: „Aber dafür kennen wir Anke und Bastian zu gut. Es ist keine Frage des Geldes. Es wäre für beide wohl eher eine Beleidigung, wenn man sie darauf reduziert, dass es um Geld gehen würde. Bastian Pastewka und Anke Engelke sind Überzeugungstäter. Sagen wir so: Wir wissen, wie man sich gegenseitig erreichen kann. Aber ich würde die beiden nicht anrufen ohne eine maßgeschneiderte Idee. Besonders für Sat.1 sind das zwei Lichtgestalten der Sendergeschichte, die so hell strahlen – eben weil sie selten sind.“Anke Engelke und Bastian Pastewka werden demnächst wieder strahlen – nur eben nicht für ProSiebenSat.1, sondern im Streamingbereich bei Amazon Prime Video, wie heute bekannt wurde. Demnach hat sich der Streamingdienst des Versandhändlers die Dienste der beiden gesichert und die Bildundtonfabrik (btf) mit der Produktion einer Original-Serie beauftragt. Über das Projekt ist derzeit noch wenig bekannt, noch nicht einmal ein Titel ließ man aus dem Sack.„Anke Engelke und Bastian Pastewka sind vor der Kamera ein echtes Dreamteam. Die Zuschauer können sich auf Prime Video auf ihr erstes gemeinsames Serienprojekt freuen“, ließ Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Prime Video, bei einer Panel-Diskussion im Rahmen der Berlinale wissen.Für beide Entertainer ist es eine Rückkehr zu Amazon, wo sie jeweils bei der Comedy-Show «LOL: Last One Laughing» mitwirkten. Pastewkas Verbindung zu Prime Video reicht sogar noch länger zurück, denn 2018 wechselte er mit seiner Serie «Pastewka» von Sat.1 , wo die Reihe zwischen 2005 und 2014 lief, zum Streamingdienst, für den er noch drei weitere Staffeln produzierte.