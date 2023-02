Sam Elliot könnte sich mehr «1883» vorstellen

US-Fernsehen

Der Schauspieler teilte in einem Interview mit, dass das Ende der Produktion traurig war.

Im «Yellowstone»-Prequelwar Sam Elliot der Hauptdarsteller. Elliott spielt Shea Brennan, einen Cowboy und Bürgerkriegsveteranen, der die Familie Dutton von Texas nach Montana führt. Die emotionale Komplexität von Shea, die größtenteils durch sein schroffes Äußeres verdeckt wird, zeigt Elliots dynamische Bandbreite als Darsteller."Es war keine große Herausforderung für mich, weil ich mit dem Genre so vertraut war", sagte Elliott über die Übernahme der Rolle dem US-Branchendienst ‚Variety‘. "Dennoch habe ich mich an Orte begeben, die ich in diesem Genre noch nie betreten habe. Und ich denke, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich so viel von der Figur verinnerlicht habe.""Ich glaube, jeder war traurig, dass es vorbei war; ich weiß, dass ich es war. Ich hätte mir gewünscht, dass der Planwagenzug bis dahin nach Kanada fährt und einfach dabei bleibt", sagte Elliott. Ein Spin-off von «1883» sei laut seinen Aussagen noch nicht vom Tisch. Zum Ende meinte er: „Da gibt es eine Menge zu erzählen“.