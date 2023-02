Ne-Yo kommt zu «BMF»

US-Fernsehen

Die Serie von Curtis Jackson kann einen namhaften Darsteller mehr vorweisen.

Die mit einem Grammy ausgezeichneten Künstler 2 Chainz («The Enforcer») und Ne-Yo («Dance Monsters», «Hip-Hop Family Christmas Wedding») haben für die dritte Staffel des Starz-Dramaseine wiederkehrende Rolle übernommen. Sie gesellen sich zu einer beeindruckenden Liste von Gaststars, zu der bereits Eminem, Serayah, Caresha "Yung Miami" Brownlee und Snoop Dogg gehören.2 Chainz wird Stacks spielen, einen aus Atlanta stammenden Händler, dessen Weisheit und Statur ihm überall Respekt verschafft. "Stacks ist äußerst loyal und entschlossen, für seine Familie zu sorgen, koste es, was es wolle. Er lebt nach dem Straßenkodex und fordert Meechs Führungsstil heraus", beschreibt ihn Starz. Ne-Yo wird Rodney "Greeny" Green verkörpern, einen lokalen Spieler aus Atlanta, dessen Hauptaugenmerk auf dem Geldverdienen liegt. Er strotzt nur so vor Angeberei und Unternehmergeist, doch hinter Greeny verbirgt sich mehr als nur die Oberfläche.«BMF» ist eine dramatische Nacherzählung darüber, wie die Brüder Big „Meech" Flenory (Demetrius Flenory, Jr.) und Terry Southwest „T" Flenory (Da'Vinchi) in den 80er Jahren die Straßen von Detroit eroberten und die Black Mafia Family gründeten, einen der berüchtigtsten Drogenringe Amerikas. Die Besetzung kommt kurz nach der vorzeitigen Verlängerung der Serie für eine dritte Staffel.