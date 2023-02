CBS verlängert das halbe Line-Up

US-Fernsehen

«CSI: Vegas» wurde ebenso wie das Wordle-Spiel «Lingo» in die Verlängerung geschickt.

CBS hat neun seiner Serien für neue Staffeln verlängert: die prozessualen Dramenund, die Nachrichtensendungenundsowie die Reality-WettbewerbsserienundDiese Serien gesellen sich zu anderen kürzlich angekündigten Verlängerungen bei CBS, zu denen «Fire Country», «Young Sheldon» (als letzter Teil einer Drei-Staffel-Verlängerung im Jahr 2021), «Ghosts», «The Neighborhood», «Bob Hearts Abishola», «So Help Me Todd», «The Equalizer» (als letzter Teil einer Zwei-Staffel-Verlängerung im Jahr 2022), «FBI», «FBI: International» und «FBI: Most Wanted» (als letzter Teil einer Zwei-Staffel-Verlängerung für jede Serie der Franchise im Jahr 2022). Außerdem hat der Sender eine Serienbestellung für «The Never Game» erteilt, ein Drama mit Justin Hartley in der Hauptrolle, das auf dem gleichnamigen Buch basiert.Die bemerkenswerteste der Serien, die CBS noch nicht verlängert hat, ist «East New York», die Polizeiserie mit Amanda Warren in der Hauptrolle als stellvertretende Inspektorin Regina Haywood, deren erste Staffel im Oktober 2022 Premiere hatte."In dieser Saison setzt CBS seine erfolgreiche Tradition fort und liefert eine unvergleichliche Kombination aus wiederkehrenden Top-Serien und neuen Erfolgsserien, die ein großes Publikum sowohl im Fernsehen als auch im Streaming unterhalten", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Es ist ein Beweis für die hervorragende Arbeit unserer erstklassigen Talente vor und hinter der Kamera, dass wir eine weitere außergewöhnliche Saison hatten, und ich weiß, dass wir auf diesem Fundament herausragender Programme weiter aufbauen werden, während wir auf den nächsten Herbst vorausschauen."