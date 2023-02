HBO Max cancelt «South Side»

US-Fernsehen

Die Serie hat drei Staffeln bekommen, ehe das MTV-Produkt abgesetzt wurde.

wurde nach drei Staffeln bei HBO Max abgesetzt. Die Comedy-Serie folgte Simon (Sultan Salahuddin) und Kareme (Kareme Young), besten Freunden, die gerade das Community College abgeschlossen haben und bereit sind, die Welt zu erobern, aber bis dahin in einem Mietmöbelgeschäft arbeiten müssen.MTV Entertainment Studios produzierte die Serie. Zu den ausführenden Produzenten gehören Bashir Salahuddin, Riddle, Michael Blieden, Tony Hernandez von Jax Media und Ari Pearce, Kristyn Deignan und Tara Power von MTV. "Obwohl HBO Max keine vierte Staffel von «South Side» produzieren wird, sind wir sehr stolz auf die reiche Welt, die Bashir Salahuddin, Diallo Riddle und Sultan Salahuddin geschaffen haben", sagte ein Sprecher von HBO Max und bestätigte, dass die Serie nicht fortgesetzt wird. "Wir danken ihnen und Michael Blieden, Tony Hernandez, der äußerst talentierten Besetzung und Crew und unseren Partnern bei MTV Entertainment Studios."Die Serie wurde vor Ort in Englewood, einem Viertel an der South Side von Chicago, gedreht und entstand mit einer zusammengewürfelten Besetzung und Crew. Salahuddin war gemeinsam mit seinem Bruder Bashir Salahuddin, der den Polizisten Goodnight spielte, und Diallo Riddle, der den Stadtrat Allen Gayle verkörperte, an der Entstehung von «South Side» beteiligt.