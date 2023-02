Drei DFB-Pokal-Viertelfinals im Free-TV

TV-News

Der DFB hat die Partien der Runde der letzten Acht terminiert. Das ZDF zeigt zwei Partien, während Das Erste das Spiel zwischen Rekordpokal-Sieger Bayern München und dem SC Freiburg zeigen darf.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat im Abstimmung mit den TV-Partnern die Termine der Viertelfinalpartien im DFB-Pokal zeitgenau bestimmt. Dabei kam heraus, dass Sky in dieser Runde sein letztes Exklusiv-Spiel in dem Pokalwettbewerb zeigen wird. Der Pay-TV-Anbieter wird am Mittwoch, 5. April, ab 18:00 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen Zweitligist 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart zeigen. Alle weiteren Partien werden im Free-TV zu sehen sein.Los geht die Pokalrunde tags zuvor mit dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin, das sowohl bei Sky als auch im ZDF ab 18:00 Uhr ausgestrahlt wird. Das Abendspiel zwischen Bayern München und dem SC Freiburg übernimmt dann Das Erste . Das Spiel kommentiert Gerd Gottlob, wie der öffentlich-rechtliche Sender bereits bestätigte. Moderiert wird die Übertragung von Alexander Bommes, gemeinsam mit «Sportschau»-Experte Bastian Schweinsteiger.Das letzte Duell im Viertelfinale bestreiten RB Leipzig und Borussia Dortmund, das ebenfalls im ZDF gezeigt wird. Der Mainzer Sender machte noch keine Angaben, welche Reporter die Übertragungen begleiten werden. Sky zeigt alle Spiele ebenfalls live und in voller Länge. Die Halbfinals (Anfang Mai) und das Finale (3. Juni) sind traditionell ebenfalls im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.