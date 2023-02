«maybrit illner» erstrahlt im neuen Look

TV-News

Das ZDF hat Sendungsdesign und Studio überarbeitet und den Fokus auf eine noch klarere Inszenierung gelegt.

Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag, 23. Februar, in der ZDF-Talkshowzu Gast ist, stellt er sich zwar zum dritten Mal binnen eines Jahres den Fragen der Talkmasterin, betritt dabei gewissermaßen auch Neuland. Denn der Mainzer Sender hat der Talkshow einen komplett neuen Look verpasst. Das ZDF hat gemeinsam mit der Kreativagentur Brandnew Sendungsdesign und Studio überarbeitet.Der Fokus dabei lag vor allem auf einer noch klareren Inszenierung des Polittalks, wie der Sender betonte. Die Aufteilung der Medienwand in Einzelelemente soll das Gespräch am bekannten runden Tisch noch stärker in den Fokus rücken und Themen und zugeschaltete Gäste besser und konsequenter im Design der Sendung abbilden. Promotion und Online-Präsenz erscheint dazu passend ebenfalls im neuen Look.Am Donnerstag ist selbstredend der Krieg in der Ukraine das Hauptthema des Gesprächs zwischen Illner und Scholz. Der Titel der Sendung lautet „Krieg, Krisen, Koalition – wie gut führt der Kanzler?“. Nach März und Juli 2022 ist es der dritte Auftritt von Scholz in der ZDF-Talkshow. Das Gespräch wird am Donnerstag gegen 17:00 Uhr aufgezeichnet und als ZDF-Livestream zur Verfügung gestellt. Im linearen Programm erfolgt die Ausstrahlung um 22:15 Uhr.