NDR setzt auf zweigeteiltes ESC-Publikums-Voting

Vermischtes

Die Zuschauer können sowohl im Vorfeld des deutschen ESC-Vorentscheid als auch während der Show für ihren Favoriten abstimmen. In die Entscheidung fließt zudem ein Jury-Voting ein.

Am Freitag, den 3. März, fällt die Entscheidung, welcher Künstlerals deutschen Beitrag beiam 13. Mai in Großbritannien beisteuern wird. Dann sendet Das Erste den deutschen ESC-Vorentscheid, bei dem neun Künstler auf der Bühne stehen. Mit dabei sind Will Church, Frida Gold, Patty Gurdy, Ikke Hüftgold, Lord Of The Lost, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring und TRONG. Der NDR gab nun bekannt, wie in diesem Jahr die Wahl ablaufen wird.Gefragt ist neben einer Jury auch das Publikum – und das gleich doppelt. Denn bereits ab Freitag, den 24. Februar, startet um 6:00 Uhr auf den Online-Seiten der Radiowellen Antenne Brandenburg, Bayern 3, Bremen Vier, hr3, MDR-Jump, NDR 2, SR 1, SWR3 und WDR 2 das Voting, dessen Ergebnis mit eingehen wird in die Publikumsabstimmung bei der Show im März. Das Voting für die Radio-Hörer, bei dem jeder eine Stimme hat und sie entsprechend für einen Kandidaten abgeben kann, endet am 3. März um 22:00 Uhr, im Ersten geht der Vorentscheid ab 22:20 Uhr auf Sendung.Während der Live-Show, die von Barbara Schöneberger moderiert wird, können die Zuschauer ebenfalls abstimmen. Das Radiowellen-Voting fließt dann zum Ergebnis der per Telefonanruf oder SMS abgegebenen Stimmen hinzu. Gemeinsam machen beide Publikums-Votings 50 Prozent der finalen Entscheidung aus. Die anderen 50 Prozent ergeben sich aus einem internationalen Jury-Voting. Jurys bestehend aus jeweils fünf Experten aus dem Musik- und Show-Business der Schweiz, den Niederlanden, Finnland, Spanien, Litauen, der Ukraine, Österreich sowie Großbritannien stimmen ab. Die jeweiligen Sprecher der Jurys vergeben in der Sendung wie beim ESC zwischen eins und zwölf (außer elf) Punkte an die Acts.Die Liveshow am 3. März wird in den Kölner MMC Studios produziert. Schöneberger begrüßt neben den ESC-Kandidaten unter anderem auch das das Country-Rock Duo The BossHoss gemeinsam mit der niederländischen Star-Musikerin Ilse DeLange auf der Bühne, die während der Abstimmung ihre aktuelle Single „You“ zum Besten geben werden. Außerdem werden Florian Silbereisen, Riccardo Simonetti und der deutsche ESC-Fahrer von 2022 Malik Harris Teil der Show sein.