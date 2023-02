«stern TV Inside»: Uhl blickt wieder hinter die Supermarkt-Kulissen

TV-News

Außerdem hat ntv eine Doku-Reihe über den amerikanischen Grenzschutz ICE angekündigt.

Am zweiten April-Wochenende ist Ostern, dementsprechend haben die Supermärkte und Geschäfte sowohl am Freitag, 7. April, sowie Montag, 10. April zwecks Feiertage geschlossen. Dementsprechend geschäftig geht es meist am Karsamstag vor den Kühlregalen und Gemüseständen der Republik zur Sache. RTL hat deshalb eine weitere Ausgabe vonangekündigt, in der «stern TV»-Journalist Stefan Uhl erneut hinter die Kulissen der Supermärkte blickt. Gesendet wird das zweistündige Special am Donnerstag, den 23. März, um 20:15 Uhr«stern TV Inside Supermarkt» soll Antworten auf die Fragen, wie sich die Läden auf den Oster-Ansturm vorbereitem, woher unsere Tulpen kommen, wie die Industrie hunderttausende Eier an nur einem Tag färbt und wie kurz vor Ostern quasi ein ganz neues Supermarkt-Gefühl entsteht, bringen. Uhl stand im vergangenen Jahr schon einmal für ein «stern TV Inside Supermarkt» vor der Kamera und holte Ende November eine Reichweite von 1,83 Millionen Zuschauern und starke 12,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.Derweil hat auch der Nachrichtensender ntv eine neue Doku-Reihe angekündigt. Ab dem 21. März zeigt man ab 20:15 Uhr die irische Produktion. Die fünfteilige Serie wird dienstags in Doppelfolgen gezeigt und folgt ICE-Agenten, die sich mit der Herausforderung auseinandersetzen müssen, dass über sie angenommen wird, dass sie sich ausschließlich auf die Abschiebung hart arbeitender, gesetzestreuer Einwanderer konzentrieren, die seit vielen Jahren in den Vereinigten Staaten leben. In Wirklichkeit geht es den ICE-Agenten jedoch in erster Linie darum, gefährliche Kriminelle, die eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit darstellen, zu identifizieren und abzuschieben. In Miami nimmt Officer Kevin beispielsweise einen kubanischen Staatsangehörigen mit einer kriminellen Vergangenheit im Drogenhandel fest, der auf einer Abschiebeliste steht.