Richter Greg Mathis ist zurück

US-Fernsehen

Nur wenige Tage nach seiner Abschiedsbekundung übernimmt Mathis ein neues Richter-Format.

Nur wenige Tage nachdem Warner Bros. die Absetzung von «Judge Mathis» nach 24 Staffeln bekannt gegeben hat, hat sich die Allen Media Group von Byron Allen die Dienste von Richter Greg Mathis gesichert, um im Herbst 2023 eine neue einstündige Sendung zu moderieren. "Die Allen Media Group hatgrünes Licht gegeben und bewirbt die Show nun für Fernseh-, Kabel- und Vertriebsplattformen.Neben der Ausstrahlung im Fernsehen wird sich die Show zu den acht Gerichtsserien der Allen Media Group gesellen, die auf dem Fernsehsender Justice Central ausgestrahlt werden, der in mehr als 50 Millionen Haushalten in den USA zu sehen ist. Zur Allen Media Group gehören «America's Court with Judge Ross» (Premiere im Herbst 2010) sowie «Justice for All with Judge Cristina Perez», «Justice with Judge Mablean», «Supreme Justice with Judge Karen», «The Verdict with Judge Hatchett», «We the People with Judge Lauren Lake» und «Equal Justice with Judge Eboni K. Williams»."Richter Greg Mathis ist ein herausragender, charismatischer und ikonischer Fernsehmoderator, und wir sind sehr zuversichtlich, dass unsere achte und neueste Gerichtsserie mit Richter Mathis in den kommenden Jahren sehr erfolgreich sein wird, da er sich zu unserer hervorragenden Riege von Talenten gesellt, zu der auch Richter Kevin Ross, Richterin Mablean Ephriam, Richterin Christina Perez, Richterin Karen Mills-Francis, Richterin Glenda Hatchett, Richterin Lauren Lake und Richterin Eboni K. Williams", sagte Byron Allen, Gründer/Vorsitzender/CEO der Allen Media Group, die weltweit produziert und vertreibt.