«Chicago Fire» und «Chicago Med» gehen im April weiter

Universal TV hat die achte «Chicago Med»- sowie die elfte «Chicago Fire»-Staffel als Deutschlandpremiere immer montags im Programm.

Der Pay-TV-Sender Universal TV hat für den 10. April die Fortsetzung der beiden Dick-Wolf-Serienundangekündigt, die in ihre achte beziehungsweise elfte Staffel gehen. Immer montags läuft ab 20:15 Uhr eine neue «Chicago Med»-Episode als Deutschlandpremiere, um 21:00 Uhr folgt «Chicago Fire».Chicagos führende medizinische Helden kehren zurück, um in Staffel acht des pulsierenden Medizindramas erneut an ihre Grenzen zu gehen und Leben zu retten. Der Brandanschlag auf Wills (Nick Gehlfuss) Appartementhaus hat weitreichende Konsequenzen: Jo wird tödlich verwundet, und Hannah (Jessy Schram) schwer verletzt. Das schlimme Feuer macht das ganze Gebäude unbewohnbar, und verursacht Will enormen finanziellen Schaden. Auch in der Notaufnahme häufen sich die Probleme. Durch einen Engpass in der medizinischen Versorgungskette, müssen die Ärzte um das Leben ihrer Patienten fürchten. Fehlende Medikamente machen es besonders Dr. Crockett (Dominic Rains) und Dr. Charles (Oliver Platt) schwer. Beide geraten heftig aneinander, als nur noch eine Dose Kontrastmittel übrigbleibt, aber zwei kritische Patienten auf die lebensrettende Spritze angewiesen sind.Bei «Chicago Fire» brennen Kidd (Miranda Rae Mayo) und Severide (Taylor Kinney) nach ihrer Traumhochzeit förmlich darauf, ihr gemeinsames Eheleben zu beginnen. Doch sie werden schnell in die harsche Realität zurückkatapultiert. Jemand will eine offene Rechnung mit Severide begleichen, und schmiedet einen perfiden Plan, um die Frischvermählten in ihren Flitterwochen aus dem Weg zu räumen. Derweil taucht ein alter Academy-Kollege von Kidd in der Feuerwache 51 auf. Carver (Jake Lockett) muss sich seinen neuen Kollegen und seiner misstrauischen Vorgesetzten gegenüber beweisen. Die Beziehungskrise von Hawkins (Jimmy Nicholas) und Violet (Hanako Greensmith) scheint überwunden zu sein. Was die beiden jedoch nicht wissen: Ihre frisch aufgeflammte Liebe wird auf eine herzzerreißende Probe gestellt.