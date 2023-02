Kayla Shyx  Influencerin, Schauspielerin und Modedesignerin

YouTuber

2016 landete sie bei der «Mädchen-WG» erstmals im Fernsehen. Seitdem ging die Karriere von Kaya Loska steil aufwärts.

Mehr durch Zufall ist Kayla Shyx in das Leben als Influencerin gerutscht. Der Erfolg kam plötzlich und dann machte sie immer mehr daraus. So konnte sie sich neben ihrer Karriere auf YouTube auch viele weitere Wünsche erfüllen. Sie startete als Schauspielerin durch und erhielt als jüngste Designerin Deutschland mit ihrer eigenen Kollektion zuletzt viel Aufmerksamkeit.Hinter dem Künstlernamen Kayla Shyx verbirgt sich die 20-jährige Kaya Loska, die am 5. März 2002 in Berlin zur Welt kam. Sie hat polnische Wurzeln und noch heute hat sie ein inniges Verhältnis mit ihrer Mutter Izabela, die in ihrer Kindheit zahlreichen Nebenjobs gleichzeitig nachging, und ihrem Bruder Lennart. Loska stand schon als Kind gerne im Rampenlicht und nahm bereits im Alter von drei Jahren Tanzunterricht. So hatte sie auch erste Auftritte im Berliner Friedrichstadtpalast. Zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen war sie bereits im November 2016 bei KIKA . Sie nahm bei der vierten Staffel der «Mädchen-WG» teil, wo fünf Mädchen im Alter von 13 bis 14 Jahren für einige Wochen ohne ihre Eltern leben. In ihrem Fall waren sie in Manerba am Gardasee und unterstützten dort auch verschiedene soziale Projekte.Nachdem sie erste TV-Erfahrungen geschnuppert hatte, begann sie regelmäßig Bilder auf Instagram hochzuladen und erstellte auch bereits am 4. Dezember 2016 ihren YouTube-Kanal. Zunächst rechnete sie nicht mit viel Aufmerksamkeit, aber recht schnell erhielten ihre Videos, die sich rund um ihr Leben drehen, zahlreiche Aufrufe. Ihre ersten Videos trugen Titel wie „10 Dinge, die niemand über mich weiß“, „Mein typischer Schulalltag“ oder „Typisch Deutsch vs Typisch Polnisch!“, was mit 1,6 Millionen Aufrufen auch heute noch das gefragteste Video auf dem Kanal ist. Auch einige Challenges oder Videos mit anderen YouTubern wie etwa Rezo oder Jonas Ems sind auf ihrem Kanal zu finden. Zudem reagiert die YouTuberin auch auf alte Folgen der «Mädchen-WG» und kommentiert diese. Auch ihre persönliche Meinung zu aktuellen Themen oder Trends im Internet teilt sie immer wieder mit ihren 745.000 Abonnenten.Loska schloss 2020 ihr Abitur ab und machte sich danach mit ihren Tätigkeiten als Webvideoproduzentin selbstständig. Ein Jahr später zog sie aus dem Elternhaus aus in ihre erste eigene Wohnung in Berlin. Ab September 2022 zog sie dann nach Amsterdam, um dort ein Studium in Communication Science zu beginnen. Doch daneben ist sie auch stets mit vielen weiteren Projekten beschäftigt. 2019 wirkte sie in zwei Kurzfilmen «Nachtbesuch» und «Gutmensch» mit, ehe sie noch im selben Jahr für die Webserie «Krass Klassenfahrt» gecastet wurde. Sie war nicht nur in den ersten beiden Staffeln, sondern auch im Kinofilm, der 2021 erschien, zu sehen. Zudem wirkte sie in einer Episode von «Bibi & Tina – Die Serie», im Kurzfilm «Despertado» und der Miniserie «Toxisch» mit. Schon als Kind wollte die 20-Jährige Schauspielerin werden und Angelina Jolie war ihr großes Vorbild. So konnte sie sich also auch diesen Traum erfüllen.2021 arbeitete die Webvideoproduzentin dann mit About You zusammen und entwarf ihre erste Kollektion. Die 53 Teile sind von ihrem eigenen Style inspiriert und weisen Einflüsse aus den 90er und 2000er Jahren auf. Loska will zudem, dass man die Outfits zu den unterschiedlichsten Anlässen tragen kann. Insgesamt teilen sich die Stücke so auf drei Themenwelten Soft Girl, Casual Streetstyles und Night Out auf. Die Kollektion wurde dann im Rahmen der „About You Fashionweek“ vorgestellt. Auch an MontanaBlacks Escape-Show «Get Away», die bei Joyn veröffentlicht wurde, nahm die YouTuberin teil. Hier musste man in verschiedenen Challenges aus einem Gefängnis ausbrechen. Als eine Wand aus Erde durchdrungen werden musste, verletzte sich Loska jedoch und landete im Krankenhaus, da sie sich beide Arme gebrochen hatte.