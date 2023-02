Zee steht vor der Insolvenz

Wirtschaft

Eigentlich sollte das Unternehmen mit einer Sony-Tochter fusionieren.

Das indische National Company Law Tribunal hat am Mittwoch der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) und das Konzernunternehmen Siti Network zugestimmt, das von der IndusInd Bank beantragt wurde.Die Bank fordert die Zahlung von 890 Millionen INR (10,15 Mio. Euro) wegen eines Zahlungsausfalls. Siti und Zee sind Teil des Mischkonzerns Essel Group. Im Jahr 2021 unterzeichneten Culver Max Entertainment (Sony) und ZEEL endgültige Vereinbarungen zur Fusion und Zusammenlegung ihrer linearen Fernsehnetze, digitalen Vermögenswerte, Produktionsbetriebe und Programmbibliotheken. Die Fusion befindet sich in den letzten Zügen."Wir bleiben dem vorgeschlagenen Fusionsplan für die Fusion von Zee Entertainment Enterprises Ltd. mit Culver Max Entertainment Pvt. Ltd. verpflichtet. Wir werden weiterhin alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um einen rechtzeitigen Abschluss des Vorhabens zu erreichen. Dabei werden wir uns von juristischem Rat leiten lassen, im Interesse unserer Stakeholder, die den Wert und das Potenzial der Fusion erkannt haben", heißt es in einer Erklärung des Geschäftsführers von ZEEL, Punit Goenka, gegenüber dem amerikanischen Fachblatt „Variety“.