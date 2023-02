Podstars

Die zwei Fußball-Experten zeichnen einen Podcast für die 11 Freunde auf.

Podcasts erleben einen regelrechten Boom. Kein Wunder, denn sie sind beliebt und das Konzept ist ebenso simpel wie unterhaltsam: Zwei Menschen mit Rang und Namen finden sich zusammen und philosophieren über Gott und die Welt. Einzige Voraussetzung: Sie sind beide in derselben Branche aktiv. So wie Philipp Köster und Arnd Zeigler, die mit ihrem Podcast regelmäßig für akustische Unterhaltung im Bereich des Fußballs sorgen.Behandelt werden alle Themen, welche im König Fußball mehr oder weniger relevant sind. Das kann der nächste Trainerrauswurf im Tabellenkeller oder der Höhenflug von Union Berlin sein. Aber auch Bayerns Sturmprobleme werden verbal auseinandergenommen. Kürzlich wurde auch Michale Ballacks Empörung über die Bierdusche der Fans von Köster und Zeigler diskutiert. Ihre achselzuckende Reaktion darauf, dürfte wohl mitunter der Grund sein, weshalb der Podcast so beliebt sind. Denn ein trockener Kommentar bringt es auf den Punkt: In lebendigen Fußballstadien geht es eben genau so zu.«Zeigler &» Köster versorgen ihre Fans regelmäßig mit einer neuen Folge. Diese erscheint einmal die Woche. Jeden Donnerstag gibt es rund eine Stunde Talk über Fußball in all seinen Facetten, um sich gemeinsam auf das anstehende Fußball-Wochenende einzustimmen. Und natürlich dürfen Hörer auch ihre Meinung zum Podcast abgeben. Dazu wird folgende E-Mail-Adresse verwendet: podcast@11freunde.de.Der 1965 in Bremen geborene Arnd Zeigler ist ein wahres Multitalent als deutscher Moderator, Autor, Journalist, Stadionsprecher und Sänger. Sein bekanntestes Projekt dürfte wohl die Fernsehsendung «Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs», in der es skurril, traurig, ein bisschen böse aber am Ende immer witzig zugeht. Das Schöne an der Sendung: jeder ist mal dran. Im Podcast befindet er sich in bester Gesellschaft:Der 1972 in Bobingen geborene Journalist und Autor Philipp Köster ist Gründer und Geschäftsführer des Fußballmagazins "11 Freunde", für das er auch als Chefredakteur tätig ist. Gemeinsam geben die Großmeister der Fußballkultur immer mal wieder spannende Einblicke in ihren Arbeitsalltag, der sich natürlich rund um den Fußball dreht. Und damit die Plauderei nicht zu monoton wird, lassen die beiden auch immer wieder Spieler, Experten, Fans und Trainer zu Wort kommen, womit regelmäßig für prominente Gäste gesorgt ist.Wer von der "schönsten Nebensache der Welt" einfach nicht genug bekommt und einem meinungsstarken Austausch zwischen zwei Experten lauschen möchte, ist bei «Zeigler & Köster» genau richtig. Die beiden lassen gesehene Bilder Revue passieren und liefern damit eine andere Art von Fußballerlebnis, welches sich hervorragend als akustische Einschlaflektüre über Kopfhörer eignet.