«A Small Light» portraitiert Miep Gies

Die fiktionale Miniserie handelt von der Frau, die unter anderem Anne Frank in Amsterdam versteckte.

Die neue limitierte Seriekonzentriert sich auf die inspirierende, wahre Geschichte von Miep Gies, die eine entscheidende Rolle dabei spielte, Anne Frank und ihre Familie während der Nazi-Besetzung in Amsterdam zu verstecken. Um Miep an ihrem 114. Geburtstag zu ehren, kündigte National Geographic an, dass die beeindruckende Serie, die von ABC Signature und Keshet Studios produziert wird, am Montag, den 1. Mai, um 21.20 Uhr auf National Geographic mit zwei aufeinanderfolgenden Episoden Premiere haben wird. Neue Episoden werden jeden Montag um 21:20 Uhr auf National Geographic ausgestrahlt und am nächsten Tag auf Disney+ zu sehen sein. In Deutschland startet die Serie am 2. Mai bei Disney+.«A Small Light» erzählt mit modernem Feingefühl die bemerkenswerte wahre Geschichte der Sekretärin Miep Gies (Bel Powley), die eine junge, unbekümmerte und eigensinnige Frau war – in einer Zeit, in der man für seine Meinung getötet wurde - als ihr Chef Otto Frank (Liev Schreiber) sie bat, seine Familie während des Zweiten Weltkriegs vor den Nazis zu verstecken.«A Small Light» wurde von ABC Signature und Keshet Studios in Amsterdam für National Geographic produziert. Die ausführenden Produzenten und Autoren Joan Rater und Tony Phelan fungieren als Showrunner, und die DGA-Award-Gewinnerin und ausführende Produzentin Susanna Fogel («The Flight Attendant») führt bei mehreren Episoden Regie, darunter auch beim Pilotfilm. Ausführende Produzenten sind Peter Traugott und Lisa Roos für Keshet Studios, Alon Shtruzman für Keshet International und Avi Nir für die Keshet Media Group.