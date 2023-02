Valerie Niehaus: Unser Figuren- und Geschichtenuniversum wird immer größer

Interview

Die Schauspielerin ist am Sonntag in «Ausfahrt zum Glück» zu sehen. Niehaus würde auch gerne mal bei «LOL» mitmachen.

„The best laid plans“ würde ich die Folge wohl zusammenfassen. Alles kommt anders, als alle dachten und unsere Figuren rudern um ihre Positionen, ihre Wünsche und natürlich ihr Glück!Ich freue mich natürlich auf beide neuen Folgen, weil unser Figuren- und Geschichtenuniversum immer größer wird und ich eine riesige Freude daran habe!Ja, denn irgendwann kommt ja immer der Punkt, an dem wir unser Schicksal dann doch, gegen alle Widrigkeiten, selber in die Hand nehmen und für einen Moment das Gefühl haben, wir hätten die Kontrolle über unser Leben - jeder Weg beginnt mit einer Entscheidung!Das ist absolut verständlich, und niemand findet das ungewöhnlich - im Gegenteil, nach fünf Folgen, in denen die Sache bereits im Raum stand, ist man für die Figur Georg doch eigentlich erleichtert, dass auch er sich aus einer so schwierigen Situation befreit.Nein, Gott sei Dank nicht, aber ich bin bekannt dafür, grundsätzlich sehr klare Entscheidungen zu treffen und dann auch gut mit den Konsequenzen zu leben.Oha! Das muss jeder selber wissen - zu pro und contra empfehle ich lieber ein Gespräch mit dem Fachpersonal!Esther Gronenborn hat eine sehr eigene Sprache in allen ihren Filmen - sie lässt sich auf den Stoff ein und entwickelt dann eine Komposition die alle einbezieht, die beteiligt sind. Mir fällt dabei viel ein und das macht Freude.Mit solchen Kollegen um die Welt zu reisen - inhaltlich, wie äußerlich (der Film ist in Bulgarien entstanden) - ist auf jeden Fall lustig und jede Mühe wert!Das wäre fantastisch - ich frage mich bei jeder Staffel aufs Neue, wie lange ich durchhalten könnte - ich lache bekannterweise über eigentlich alles… das wäre eine große Herausforderung!