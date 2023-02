«Bass Reeves» mit Forrest Goodluck & Lauren E. Banks

US-Fernsehen

«Yellowstone»-Mastermind konzipiert derzeit eine neue Serie.

Die Serievon Taylor Sheridan mit David Oyelowo in der Hauptrolle hat zwei neue Hauptdarsteller bekommen. Forrest Goodluck und Lauren E. Banks werden neben dem Hauptdarsteller Oyelowo und dem bereits angekündigten Dennis Quaid in der Serie zu sehen sein.Die Serie basiert auf der wahren Geschichte des titelgebenden Gesetzeshüters. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Reeves, bekannt als der größte Held der amerikanischen Geschichte, arbeitete in der Zeit nach dem Wiederaufbau als Bundespolizist im Indianerterritorium und nahm über 3.000 der gefährlichsten Verbrecher fest, ohne jemals verwundet zu werden."Banks wird Jennie spielen, die als "die starke und äußerst loyale Frau von Bass Reeves" beschrieben wird. Goodluck wird Billy Crow spielen, einen "jungen Cherokee-Mann mit einer Vorliebe für billige Bücher und knalligen Stil".