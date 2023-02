RTL setzt «Sisi» fort

TV-News

Nach Rekord-Ergebnissen der zweiten Staffel ist klar: RTL will mehr Geschichten der Kaiserin.

Als RTL kurz nach Weihnachten die zweite-Staffel ausstrahlte, fuhr man zwar keine spektakulären Reichweiten ein, doch sowohl am 27. Dezember als auch tags darauf waren die Werte der Historien-Serie sehr stabil. Zwischen 1,35 und 1,52 Millionen Zuschauer schalteten ein, die meisten waren sogar spät am Abend ab 22:19 Uhr dabei. In relativen Zahlen ausgedrückt bedeutete dies zunächst magere Marktanteile im einstelligen Bereich, ehe bis zu 11,1 Prozent drin waren.Noch besser lief es beim Streamingdienst RTL+, der kurz nach dem Staffelstart von einem Rekordergebnis der zweiten Staffel sprach. «Sisi» brach den selbst aufgestellten Streamingrekord und wurde zum bislang erfolgreichsten Fiktion-Neustart aller Zeiten. Genaue Zahlen nannte man – frei nach dem ungeschriebenen Streaminggesetz – aber keine. Nun steht fest, dass die Serie mit Dominique Devenport und Jannik Schümann als Sisi und Franz nochmals die Chance bekommt, die Werte zu übertrumpfen, denn RTL+ hat eine dritte Staffel angekündigt.Wann die dritte Staffel produziert und ausgestrahlt werden soll, ließ RTL+ in seiner Ankündigung offen. Fest steht lediglich, dass die neuen Folgen wieder von Story House Pictures produziert werden und BETA Film den Weltvertrieb übernimmt. Devenport und Schümann übernehmen wieder die Hauptrollen. Zum weiteren Cast gab es keine Infos.