«Ted Lasso» geht in vier Wochen weiter

US-Fernsehen

Vermutlich wird mit der dritten Staffel die Fernsehserie abgeschlossen.

Die dritte-Staffel hat offiziell einen Premierentermin bei Apple. Der Streamer gab bekannt, dass die von Kritikern gefeierte Sportkomödie am Mittwoch, den 15. März, zurückkehren wird und danach wöchentlich neue Episoden ausgestrahlt werden. Sonst werden neue Folgen in der Regel freitags gesendet.Staffel drei von «Ted Lasso» wird aus zwölf Episoden bestehen. In der offiziellen Beschreibung der Staffel heißt es: "Der frisch aufgestiegene AFC Richmond sieht sich der Lächerlichkeit preisgegeben, da die Medien den Verein auf dem letzten Platz der Premier League sehen und Nate (Nick Mohammed), der nun als Wunderkind gefeiert wird, für Rupert (Anthony Head) bei West Ham United arbeitet. Nach Nates umstrittenem Weggang aus Richmond wird Roy Kent (Brett Goldstein) neben Beard (Brendan Hunt) zum Assistenztrainer ernannt. Während Ted (Jason Sudeikis) mit dem Druck auf der Arbeit zurechtkommt, kämpft er zu Hause mit seinen persönlichen Problemen. Rebecca (Hannah Waddingham) konzentriert sich darauf, Rupert zu besiegen, und Keeley (Juno Temple) kämpft damit, die Chefin ihrer eigenen PR-Agentur zu sein. Die Dinge scheinen sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon auseinanderzufallen, aber das Team Lasso wird trotzdem sein Bestes geben."Sudeikis entwickelte die Serie zusammen mit Bill Lawrence, Joe Kelly und Hunt. Sie basiert auf dem bestehenden Format und den Charakteren, die zuerst auf NBC Sports zu sehen waren. Sudeikis ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch ausführender Produzent.