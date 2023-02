Zum Weltfrauentag: Sat.1 thematisiert häusliche Gewalt

TV-News

Anfang März zeigt Sat.1 eine Doku über drei Frauen, die häusliche Gewalt erfahren und überlebt haben.

Sat.1 setzt ein wichtiges Zeichen, das in der medialen Berichterstattung oftmals viel zu kurz kommt, obwohl es eigentlich allgegenwärtig ist. Der Bällchensender hat für den 7. März, der Tag vor dem Weltfrauentag, die Dokuangekündigt, die sich mit häuslicher Gewalt beschäftigt. Um 22:15 Uhr erzählen die drei Frauen Sarah, Ellie* und Laura* ihre Geschichte, wie sie häusliche Gewalt überlebt haben und wie sie sich aus der Gewaltbeziehung zu ihrem Ex-Freund, Ex-Mann oder Stiefvater freikämpfen konnten. Sie berichten von ersten brutalen „Ausrutschern“, Todesdrohungen und erzählen im offenen Gespräch mit Moderatorin Marlene Lufen davon, wie sie es geschafft haben, aus der Gewaltspirale auszubrechen und sich selbst zu retten.„Mit dem Doku-Event «Endlich frei!» zeigt Sat.1 zum Weltfrauentag ein Programm, das auf besondere Weise Mut macht: Ellie*, Sarah und Laura* erzählen als Regisseurinnen in sehr persönlichen Filmen ihren Weg aus der häuslichen Gewalt dokumentarisch nach. In «Endlich frei!» zeigen sie selbstbestimmt, wie sie sich aus ihren dramatischen Notsituationen befreien konnten“, so Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling.Moderatorin Marlene Lufen fügt an: „Sarah, Ellie* und Laura* haben in ihren Beziehungen Angst um ihr Leben gehabt. Wer aus einer solchen Beziehung ausbricht, hat vor allem unfassbaren Mut! Diese Frauen verfilmen ihre eigene Geschichte und dokumentieren ihren Neuanfang. Das hat mich umgehauen zu sehen. Der Film macht anderen Mut, denn er zeigt, dass man aus der Gewaltspirale entkommen kann.“Produziert wird «Endlich frei! Das Sat.1-Event zum Weltfrauentag» von Fandango.