Quotencheck

Panagiota Petridou moderierte auch in diesem Jahr neue Ausgaben des RTZLWEI-Bieterwettbewerb um Retouren-Paletten. Wie schnitten die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr ab?

Über ein Jahrzehnt moderierte Panagiota Petridou die VOX-Sendung «Biete Rostlaube, suche Traumauto», ehe der Kölner Sender die Sendung im Herbst 2021 beendete. Die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau und ehemalige Autoverkäuferin ist inzwischen nicht nur auf das Auto als ihr medialeas Begleitvehikel festgelegt, sondern hat unter anderem auch Häuser renoviert und ihre eigene RTLZWEI-Primetimeshow erhalten. Darin kämpfen mehrere Händler in einer Retourenhalle gegeneinander in einem Bieterwettbewerb um Retouren-Paletten.Während im vergangenen Jahr vier Ausgaben gesendet wurden, bestellte der Grünwalder Sender diesmal nur drei Folgen. Der Grund für die Dosis-Minderung dürfte die negative Quotenentwicklung während der ersten Runde gewesen sein. Verfolgten den Auftakt noch 0,99 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, sank das Interesse bereits in Woche zwei auf 0,84 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil schrumpfte von sehr guten 3,3 Prozent auf solide 3,0 Prozent. In der Zielgruppe waren die Werte ebenfalls rückläufig. Folge eins sahen 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährige, eine Woche später waren es nur noch 0,41 Millionen. Die Marktanteile beliefen sich auf gute 6,5 und 5,7 Prozent.Im März 2022 fiel «Die Retourenjäger» auf Senderschnitt zurück. 0,79 und 0,68 Millionen Zuschauer generierten 2,7 und 2,5 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe sorgten 0,38 und 0,33 Millionen für 4,9 und 4,8 Prozent. Im Schnitt kamen die ersten vier Folgen somit auf 0,83 Millionen Zuschauer, darunter 0,40 Millionen umworbene, sowie auf Marktanteile von 2,9 Prozent bei allen und 5,5 Prozent bei den jüngeren Sehern.In diesem Jahr zog RTLZWEI die Ausstrahlung einen Monat nach vorne. Am 11. Januar feierte die zwei Staffel ihre Premiere. 0,69 Millionen Zuschauer schalteten ein, sodass ein Marktanteil von soliden 2,6 Prozent drin waren. 0,27 Millionen stammten aus der klassischen Zielgruppe, mit einem Marktanteil von 4,5 Prozent bewegte man sich im grünen Bereich. In den beiden Wochen danach blieb die Sendung stabil. 0,60 und 0,68 Millionen Zuschauer waren dabei, die Marktanteile lagen bei 2,2 und 2,3 Prozent. In der Zielgruppe kam RTLZWEI auf 0,23 und 0,27 Millionen sowie jeweils 3,7 Prozent Marktanteil.Unterm Strich stehen für die drei neue Folgen eine durchschnittliche Reichweite von 0,66 Millionen und ein Marktanteil von 2,4 Prozent zu Buche. In der Zielgruppe kamen die Ausgaben auf 0,26 Millionen und 4,0 Prozent. Im Februar wiederholte RTLZWEI zwei Folgen am Mittwochabend, die sich auf dem gleichen Niveau bewegten. «Die Retourenjäger» mag zwar kein Garant für exorbitant hohe Einschaltquoten sein, lässt sich aber offensichtlich prima wiederholen, was Panagiota Petridou eine ausgezeichnete Verhandlungsbasis bereitet.