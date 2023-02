«Dating Game»: «Herzblatt»-Revival mit mieser Performance

Quotennews

Auch Britt Hagedorns Talkshow war am Nachmittag wieder einmal kein Erfolg.

Sat.1 begeht derzeitund legte in der vergangenen Woche miteinen verhaltenen Start hin. Nur 1,19 Millionen Zuschauer stiegen gemeinsam mit Jörg Pilawa in den Nostalgie-Zug und bescherten dem Bällchensender ausbaufähige 4,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Ähnlich schwach lief es auch in der klassischen Zielgruppe, wo 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige und 5,8 Prozent gemessen wurden.Am gestrigen Montag lautete nun die Frage des Abends: „Wer soll dein Herzblatt sein?“ Denn Noisy Pictures produzierte die Neuauflage eben jener Kult-Kuppelshow unter dem Titel. Einen Tag vor Valentinstag ließen sich aber nur 0,80 Millionen Menschen unterhalten. Aus der Zielgruppe stammten diesmal gerade mal 0,29 Millionen Seher. Das Show-Revival sorgte für Marktanteile von miesen 3,0 Prozent bei allen und schwachen 5,0 Prozent bei den Umworbenen.Ebenfalls katastrophal schnitt am Nachmittagab. Die Talkshow mit Britt Hagedorn erreichte nur 0,21 Millionen Zuschauer, was der zweitniedrigsten Reichweite seit dem Comeback der Sendung entspricht. Der Marktanteil lag bei einmal mehr enttäuschenden 1,9 Prozent. In der Zielgruppe schalteten um 16:00 Uhr 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, sodass miese 3,5 Prozent drin waren. Die Scripted Reality, die am Ende des Monats für «Volles Haus!» aus dem Programm fliegt, machte ihre Sache dennoch gut und steigerte ab 17:00 Uhr die Sehbeteiligung auf 0,70 Millionen. Die drei weiteren Ausgaben sorgten für 0,96, 1,13 und 1,08 Millionen. In der Zielgruppe bewegte sich die Anwalts-Serie zunächst bei leicht unterdurchschnittlichen 6,0 und zweimal 6,3 Prozent, ehe ab 18:30 Uhr der Wert auf mäßige 4,9 Prozent sank.schaffte es ab 19:00 Uhr dann nur noch auf biedere 2,2 Prozent. Die Gameshow nahezu halbierte das Publikum auf 0,57 Millionen.