«How I Met Your Father» startet ausbaufähig

Quotennews

In den vergangenen Wochen markierte «Young Sheldon» zweistellige Marktanteile, konnte der «How I Met Your Mother»-Spin-off mithalten?

Seit Mitte Dezember sendete ProSieben neue Folgen der US-Sitcomund war damit zuletzt überaus erfolgreich. Der-Spin-off lockte im Schnitt 600.000 werberelevante Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren an und generierte damit einen Marktanteil von 9,2 Prozent. Während man sich im alten Jahr mitunter schwertat, stiegen die Werte zuletzt auf 12,0 Prozent an.Nun pausiert die sechste Staffel, doch ProSieben hat für eine Alternative gesorgt. Am Montagabend debütierteim deutschen Free-TV. Der «How I Met Your Mother»-Ableger, der seit vergangenen Juni bei Disney+ verfügbar ist, lockte um 20:15 Uhr 0,64 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an. Folge zwei behielt noch 0,63 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum bewegte sich bei jeweils 2,2 Prozent. In der Zielgruppe generierten 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährige zunächst 7,3 Prozent, um 20:45 Uhr stand eine Sehbeteiligung von 0,47 Millionen und eine Einschaltquote von ausbaufähigen 7,5 Prozent zu Buche.Am Line-up im weiteren Verlauf des Abends änderte sich nichts.schwächelte diesmal mit 0,44 und 0,40 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von schwachen 1,6 Prozent. Die Chuck-Lorre-Sitcom unterhielt 0,38 und 0,31 Millionen junge Seher, der Marktanteil sank auf 6,2 und 5,5 Prozent.undsahen ab 22:07 Uhr noch 0,30 und 0,33 Millionen Zuschauer. Die Erstausstrahlungen sorgten für 5,0 und 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.