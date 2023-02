Laura Osswald erweitert «Sturm der Liebe»-Cast

TV-News

Die Münchnerin wir ab April als Greta Bergmann, die neue Köchin an Roberts Seite, auftreten.

Am 14. April tritt Laura Osswald dem Cast der ARD-Telenovelabei und Greta Bergmann verkörpern. Osswald wurde 2005 durch ihre Rolle der Hannah Refrath in «Verlieb in Berlin» bekannt. Daraufhin speilte sie in zahlreichen Produktionen wie «Die Rosenheim-Cops», «Doctor´s Diary», «München Mord» oder «Kroymann» mit. Für ihre neuste Arbeit stand sie für die ZDF-Serie «Lena Lorenz» vor der Kamera.Osswald hat ihren Auftritt in Episode 4.013. Nachdem André beschlossen hatte, ein Restaurant in Südafrika zu eröffnen, braucht Robert Verstärkung in der Hotelküche. Die talentierte Köchin Greta Bergmann lässt diese Gelegenheit nicht entgehen. Ihr neuer Job ist aber nicht das Einzige, was Greta mit dem "Fürstenhof" verbindet. Sie ist die Cousine von Yvonne, doch die beiden Frauen sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Und dann gibt es da noch jemanden, der alte Erinnerungen in Greta weckt. Die junge Frau lässt sich jedoch nicht beirren, denn die Anstellung in der Sterneküche des "Fürstenhofs" ist die Chance ihres Lebens. Schon bald steht die erste große Herausforderung an, denn sie darf das Catering für eine türkische Hochzeit übernehmen.„Ich bin und bleibe ein Serienkind. Für mich gibt es in meinem Beruf nichts Schöneres, als jeden Tag zu meiner ‚Setfamilie‘ zu kommen. Es macht unheimlich Spaß, an den Rollen zu feilen und den Figuren Farbe zu verleihen“, so Laura Osswald über ihr Engagement bei «Sturm der Liebe». „Greta ist eine lustige, liebenswerte und selbstbewusste Frau. Die Leidenschaft am Kochen und die Fähigkeit, eigenständig durchs Leben zu gehen verbindet uns. Ich freue mich darauf, ihr weiterhin Flügel verleihen zu dürfen“, verrät die Schauspielerin über ihre Rolle.