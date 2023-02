ZDF zeigt dritte «Vienna Blood»-Staffel ab Ende März

TV-News

Auf den Neurologen Dr. Max Liebermann und seinen Partner Inspektor Oskar Rheinhardt warten in wieder einige verzwickte Fälle. Unter anderem wird eine Näherin während des Liebesaktes ermordet.

Am Sonntag, den 26 März strahlt das ZDF die erste von drei neue Folgen der britisch-deutsch-österreichischen Serieaus. Die Kriminalserie basiert auf Frank Tallis Romanreihe „The Liebermann Papers“. Die Auftaktfolge der dritten Staffel trägt den Titel „Rendezvous mit dem Tod“ und wird um 22:15 Uhr gesendet. Steve Thompson schrieb das Drehbuch, Regie führte Robert Dornhelm.In den neuen Episoden stehen unter anderem Juergen Maurer als Oskar Rheinhardt sowie Matthew Beard als Max Liebermann vor der Kamera. In weiteren Rollen sind Luise von Finckh, Charlene McKenna, Amelia Bullmore, Conleth Hill, Raphael von Bargen, Josef Ellers, Miriam Hie, Robert Reinagl, Maria Köstlinger, Lisa Maria Potthoff, David Rott, Nils Arztmann, Xaver Hutter, Markus Freistätter, Lara Mandoki und Rainer Egger zu sehen.Zum Inhalt der ersten Folge: Am Arbeitsplatz der Wiener Modedesignerin Kristina Vogl wird eine Näherin nachts ermordet. Dr. Max Liebermann und Inspektor Oskar Rheinhardt nehmen sich dem Fall an und finden im Laufe der Ermittlungen heraus, dass die Tat wohl während des Liebesaktes begangen wurde. Zunächst deutet nichts auf ein Gewaltverbrechen hin. Bei der Obduktion stellt sich allerdings heraus, dass der jungen Frau eine Hutnadel durch den Nacken direkt ins Gehirn gestochen wurde. Die Ermittler erfahren, dass es kurz vorher einen ähnlichen Fall gab, den die Polizei fälschlicherweise als natürlichen Tod eingestuft hat – eine Blumenverkäuferin ist auf dieselbe Art und Weise ums Leben gekommen. Max lässt sich auf ein gefährliches Spiel ein und spricht vor der Presse anerkennend über den Täter, der sich selbst als Künstler versteht. Wenig später wirft ein weiterer Mordfall im Hause Vogl neue Fragen auf.«Vienna Blood» ist eine Gemeinschaftsproduktion von MR Film und Endor Production in Koproduktion mit ORF, ZDF und Red Arrow Studios International. Die deutschsprachige Erstausstrahlung der Episode erfolgte bereits am 30. Dezember im ORF2.