So feiert das ZDF seinen 60. Geburtstag

TV-News

Zum Jubiläum zeigt der Sender unter anderem «Die Show der Shows», bei der fünf berühmte ZDF-Klassiker vereint werden.

Am 1. April 1963 startete der damalige ZDF-Intendant mit einer Fernsehansprache das bundesweite Fernsehprogramm des heute erfolgreichsten deutschen Vollprogramms. Um die 60-jährige Erfolgsgeschichte gebührend zu feiern, hat sich der Sender vom Mainzer Lerchenberg in besonderes Programm ausgedacht, das dem von Norbert Himmler gesetzten Leitsatzes der aktuell durchgeführten Programmreform entsprechen soll: „Ein ZDF für alle.“ Am Jubiläumstag, in diesem Jahr ein Samstag, sendet das ZDFund vereint darin fünf berühmte ZDF-Klassiker. Die öffentlich-rechtliche TV-Station verspricht einen „unterhaltsamen Mix aus beliebten Show-Klassikern“, allerdings soll bis zum Sendestart geheim bleiben, welcher Moderator die jeweilige Show moderieren wird. Geplant sindüber dieundDie Feierlichkeiten beginnen aber bereits vor dem Show-Highlight. So sind ab Montag, 6. März, insgesamt 14 Filme aus der Redaktion „Das kleine Fernsehspiel“ geplant, die unter anderem in den vergangenen 60 Jahren im ZDF debütierten. Los geht es mit dem Filmum 0:20 Uhr, ehe am 1. Mai der der essayistische Dokumentarfilmden Abschluss bildet.geht am 28. März um 20:15 Uhr in der Dokuauf 60 Jahre TV-Comedy ein. Am 31. März feiert auch die Trödeshow und Nachmittagshitden Sender-Geburtstag. In der Sendung finden Gegenstände aus der bewegten Geschichte des Senders ihren Weg ins Pulheimer Walzwerk. Horst Lichter begrüßt besondere Gäste, die zusammen mit ihren Objekten spannende Geschichten aus 60 Jahren ZDF zu erzählen haben und letztlich im Händlerraum einen möglichst großen Gewinn erwarten. Der Erlös kommt einem guten Zweck zugute.Neben dem Sender selbst feiern auch die-Nachrichten 60-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum am 31. März sowie 1. April werden die 19:00 Uhrund-Sendungen den Sendestart im virtuellen Nachrichtenstudio wieder aufleben lassen. Zu sehen gibt es die historische Kulisse von 1963, schwarz-weiß und digital nachmodelliert anhand von Aufnahmen aus der Baracke in Eschborn. Angekündigt ist auch, dass in allen Nachrichten- und aktuellen Magazinsendungen des ZDF es zudem Einzelbeiträge geben wird, die auf unterschiedliche Weise auf 60 Jahre ZDF zurückblicken. Ende März – ein genaues Sendedatum steht noch nicht fest – bündelt dasanlässlich des ZDF-Jubiläums und mit Blick auf das 50-jährige Jubiläum der Sendung im Herbst 2023 Auslandsreportagen der vergangenen Jahrzehnte.Musik darf bei der Feier natürlich auch nicht fehlen und so erinnert das ZDF am 31. März ab 1:00 Uhr in der „Kultnacht“ an das Beste aus. Gezeigt werden die Highlights aus 133 Folgen, die zwischen 1971 und 1982 on air gingen. Tags darauf gibt es in der ZDF-Kultnacht das Beste aus dermit den Höhepunkten aus den ersten 100 Folgen. Bekanntlich hat das ZDF inzwischen auch neuartigere Medien erschlossen und so gratulieren auch Markus Lanz und Richard David Precht in ihrem Erfolgspodcastihrem Sender zum Geburtstag. Am 31. März blicken die beiden auf 60 Jahre ZDF zurück und sprechen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seine Rolle für die Gesellschaft.Darüber hinaus stehen in der ZDFmediathek unter einem Themenschwerpunkt zahlreiche Serien und Filme der vergangenen 60 Jahre zur Verfügung. Neben aktuellen Highlights wiefindet sich eine große Reihe der beliebtesten ZDF-Kultserien, Klassiker und Retros online only wieder. Viele davon stehen zum ersten Mal online. Anlässlich des Jubiläums werden außerdem erstmals alle Folgen der Reihenundfür zwei Jahre abrufbar sein. Zusätzlich zur Onlinestellung werden einige der Serien in einem Event-Livestream ausgestrahlt. Hinzu kommen sukzessive zu den linearen TV-Ausstrahlungen in Februar und März weitere Jubiläums-Highlights.„Als ZDF stehen wir seit elf Jahren in Folge an der Spitze der deutschen Fernsehlandschaft, wir sind das erfolgreichste nationale Vollprogramm, mit einem europäischen Auftrag. Das zeigt, dass wir den Großteil der deutschen Bevölkerung mit unserem Programm bereits jeden Tag erreichen – eine Bilanz, die uns nicht ausruhen lässt, sondern anspornt, denn wir wollen ein ZDF für alle sein“, lobt Intendant Norbert Himmler seinen Sender. Für die Zukunft setzt er dem ZDF zum Ziel: „Wir wollen jüngere Menschen ansprechen, die sich gerade in der Umbruchphase zu Beruf und Familiengründung befinden und sehr online- und streaming-affin sind. Zum anderen möchte das ZDF noch besser diejenigen erreichen, die auf Grund ihrer Lebenssituation nur ein geringes Zeitbudget für Bewegtbildnutzung haben. Dafür schaffen wir ein passgenaues Angebot in unseren Nachrichten, der Fiktion, im Bildungsbereich und der Unterhaltung – intelligent miteinander vernetzt auf den unterschiedlichen Plattformen. Das ist unser Auftrag für die gesamte ZDF-Familie und für ein zukunftsfähiges Netzwerk mit öffentlich-rechtlichen Inhalten.“ Gleichzeitig bedankte sich Himmler bei den Zuschauern für „ihr Vertrauen, für Kritik und Debatten, für ihre Begeisterung und den großen Zuspruch“. Man habe weiterhin viel zu tun, um das Ziel „ein ZDF für alle“ zu erreichen.